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匈牙利正式批准瑞典加入北約
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2024-03-06 08:48:08
中評社香港3月6日電／匈牙利總統府網站5日發布消息說，匈牙利總統舒尤克當天簽署批准瑞典加入北約議定書的議案，正式批准瑞典“入約”。
新華社報導，匈牙利國會2月26日以188票贊成、6票反對的投票結果，批准關於瑞典加入北約議定書的議案。
2022年2月烏克蘭危機升級後，瑞典和芬蘭同年5月同時申請加入北約。按照規程，北約所有成員國必須一致同意才能吸收新成員。芬蘭已於去年4月正式獲准加入北約。
匈牙利是最後一個批准瑞典“入約”的北約成員國。隨著匈牙利的“放行”，瑞典將成為北約第32個成員國。
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