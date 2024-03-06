中方呼籲推動立即在加沙實現停火

中評社香港3月6日電／中國常駐聯合國副代表耿爽5日表示，中方呼籲國際社會以最強的緊迫感和最大的政治決心推動加沙立即停火、結束衝突。



耿爽當天在聯大關於否決權使用問題會議上說，加沙衝突爆發近5個月來，安理會要求停火的行動被美國第四次強行阻撓，中方對此深表失望。安理會的表決結果清楚表明，在加沙停火問題上，絕大多數安理會成員意見一致，而美國卻獨家濫用否決權，扼殺了安理會的共識。這引起國際社會的普遍不滿。



新華社報導，耿爽說，立即在加沙實現停火，是拯救無辜平民的需要，是開展人道救援的前提，是避免衝突進一步升級擴散的關鍵。齋月即將到來，國際社會必須以最強的緊迫感和最大的政治決心推動立即停火、結束衝突，為加沙民眾保留生存下去的希望。中方敦促以色列取消對拉法的進攻計劃，停止對加沙的軍事進攻，停止對巴勒斯坦民眾的強迫遷移和集體懲罰。中方呼籲有關國家摒棄地緣戰略考量和國內政治盤算，真正秉持公正、負責任的態度，為推動加沙停火作出正確選擇，發揮建設性作用。



耿爽說，炮火之下的加沙正面臨前所未有的人道災難，生存物資極度短缺，社會秩序瀕臨崩潰。中方敦促以色列作為占領方履行國際法規定的義務，保障充足人道物資安全、快速、暢通進入，並採取切實措施保障人道機構和人員的安全，為他們開展救援提供必要便利。安理會通過的相關決議必須得到全面落實。



耿爽表示，“兩國方案”是解決巴以問題的唯一可行出路。以色列一些政治人物近期多次公開拒絕“兩國方案”，拒絕任何實現巴勒斯坦獨立建國的國際努力，令人感到震驚。中方呼籲加大國際和地區外交努力，重塑可信的多邊進程，重振“兩國方案”政治前景，重啟巴以直接談判。中方倡議召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會。中方支持巴勒斯坦盡快成為聯合國正式會員國。中方將繼續同國際社會一道，為早日平息加沙戰火、緩解人道災難、落實“兩國方案”、實現中東長治久安作出不懈努力。