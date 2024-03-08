社評：發展新質生產力　實現六大突破

中評社北京3月8日電（評論員 喬新生）3月5日上午，14屆全國人大2次會議開幕，李強總理作政府工作報告。報告提出大力發展新質生產力；發展主要預期目標是，國民生產總值增長5%左右，城鎮新增就業1200多萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，居民消費價格漲幅3%左右，糧食產量1.3萬億斤以上，單位國內生產總值能耗降低2.5%左右。



實現上述目標，積極財政政策適度加力，財政赤字率按照3%安排，財政赤字規模控制在4.06萬億元，一般公共預算支出規模28.5萬億元，安排地方政府專項債券3.9萬億元人民幣，今年開始連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行10000億元人民幣。促進社會綜合融資成本穩中有降，增強資本市場內在穩定性，更好滿足中小微企業融資需求。把非經濟性政策納入到宏觀政策取向一致性評估，所有涉及企業的政策要注重與市場溝通、回應企業關切，精準做好政策宣傳，營造穩定透明可預期的政策環境。



綜觀2024年工作任務，充分發揮創新主導作用，以科技創新推動產業創新，加快推進新型工業化，提高全要素生產率，不斷塑造發展新功能新優勢，促進社會生產力實現新的躍升。概括起來就是，發展新質生產力是2024年工作的主基調。



首先，發展新質生產力，強調全局性。過去促進生產力發展，主要關注生產要素的優化配置，以提高生產力水平促進生產關係協調發展和上層建築的變革。總結改革開放經驗，概括起來就是，通過改革生產關係，激發生產力，實現經濟快速發展。此次政府工作報告提出的改革目標是，通過促進新質生產力的發展，帶動生產關係的變革，優化上層建築，完善國家治理體系，提高國家治理能力。



全局性是中國發展新質生產力的關鍵。強調全局性，就是要從生產力要素優化配置的角度出發，努力營造良好的環境，為生產力發展提供強大的動力。生產力發展必須從產業鏈和供應鏈的優化布局出發，依靠科技創新，實現生產要素的跨時空配置。著眼於生產和消費全產業鏈，以銷定產、以產促銷。形成生產、分配、交換、消費系統性的生產力發展體系。



中國改革實踐說明，促進生產力的發展，不能只增加投入，而沒有考慮到消費。也不能通過消費，刺激生產，實現經濟的可持續發展。產業鏈系統既包括生產，也包括消費。供應鏈系統建設必須在生產、消費各個環節，提高效率，節約成本。

