朱立倫擬整併黃復興　洪秀柱：慎重處理

前國民黨主席洪秀柱。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／中國國民黨主席朱立倫選後展開大規模黨務組織改造，國民黨特種黨部黃復興黨部將走入歷史，整合進地方黨部。對此，前國民黨主席洪秀柱6日表態指出，黃復興黨部若進入地方黨部，能發揮激勵甚至穩定組織的力量，讓善於經營網路社群的青年夥伴能有更大的發揮空間。但溝通工作是黨中央的責任，千萬不要把黨員同志的支持與付出，視為理所當然，“慎重處理，誠心祝福”。



洪秀柱6日一早在臉書發文表示，媒體報導國民黨將裁撤黃復興黨部，併入地方黨部。這讓她不禁回想起2016年擔任主席期間的往事。當時民進黨通過違憲惡法-黨產條例，造成國民黨現金流嘎然而止。她在黨內資金極為困難下，為了保住這組國民黨內尚有戰力的組織隊伍，每個月仍擠出五百餘萬新台幣的業務費，以維持全台黃復興黨部的運作，而未採取整併的措施。



洪秀柱指出，這個決定使得當時許多黨職人員有所誤解，認為她保持黃復興業務費是為了要收買黃復興以利主席連任。以隔年的主席選舉結果而論，證實她當時的作為，是為了維繫這批黃復興黨員對黨的向心力，實無私心。



洪秀柱認為，政黨經營以票源考量是“加法”，而企業經營以成本考量是“減法”。國民黨面臨黨產條例違憲惡法的壓迫下，巧婦難為無米之炊，如何開源節流則是再自然不過的事情。若黃復興這組部隊進入地方黨部，能發揮激勵甚至穩定組織的力量，讓善於經營網路社群的青年夥伴能有更大的發揮空間，對國民黨甚至整體政治環境都是正向發展。



洪秀柱提醒，這些溝通的工作，是當前國民黨中央的責任。政黨是感情和理念為基礎的組織，千萬不要把黨員同志的支持與付出，視為理所當然。若讓這些對國民黨有深刻感情的黨員同志灰心喪志甚至懷恨而去，對各級黨部以及從政同志，都將是難以承受的衝擊。



洪秀柱最後希望黨中央，“慎重處理，誠心祝福”。