王國材：3到5月共4千團、10萬人赴陸旅遊

台交長王國材受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）台“交通部”去年原本宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不料在春節前緊急喊卡，僅開放3月至5月已報名者出團，引來旅遊業的不滿。“交通部長”王國材今天受訪時表示，目前3月1日到5月底間共有4千團、10萬人陸續赴大陸旅遊。



由於王國材日前稱，只要對岸有善意的回應，開放團客到台灣旅遊、重新討論M503航線的爭議，就會重新考慮。媒體今天追問他，目前是否有感受到陸方善意？王國材回說，沒有。



“立法院”交通委員會邀請“交通部長”王國材列席報告業務概況並備質詢，他在會前受訪時做出以上表示。



王國材強調，陸方還沒有釋出善意，但3月1日到5月底間共3個月有4千團、10萬人陸續出去。至於6月的狀況，就要看他們（大陸）善意表現。



至於國民黨“立法院”黨團批評桃機國際排名下滑、管理出問題。王國材表示，的確去年桃機Skytrax排名下滑到80幾名，但去年也有在英國媒體的全世界機場排名獲得第9名。對於先前排名有不好的成績，桃機也做過檢討，這排名主要看旅客對於機場服務的情形，桃機過去在疫情間有很多店關起來，這部分會持續改進。



王國材指出，這次跑道歲修的確在整個流程有需精進的地方，但跑道歲修是航安很重要部分，少一條跑道，對24小時營運的機場就會產生課題。桃機過去疫情前表現很好，疫情中遇上機場防疫、商店無法開，接下來希望提供較好的服務，包括飛機準點、旅客服務等。