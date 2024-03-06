朱立倫宣布裁併黃復興黨部　新科藍委力挺

左起，藍委葛如鈞、徐巧芯及黃健豪聯合召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月6日電（記者 俞敦平）中國國民黨主席朱立倫5日宣布將黃復興黨部整併成立青年數位部，以因應國民黨的財務危機和組織改革。對此，國民黨新科“立委”徐巧芯、黃健豪、葛如鈞都表示支持，並認為這是一個讓國民黨更扁平化、更關注科技與新世代的做法。



藍委徐巧芯、黃健豪、葛如鈞三人，聯合召開＂涉詐無照公司攬電信業務 中華電信成個資外洩幫兇？！＂記者會。



朱立倫為了改革黨務組織，計劃裁併黨中央和黃復興黨部，結束黨中有黨的現象，改造案將於今日送國民黨中常會通過。另外，國民黨也將重視青年工作，將各層級的青年組織統合為青年數位部和工作坊，培養年輕人才參與2026年的里長選舉。此外，國民黨也將加強智庫的功能，讓“立委”參與智庫的各個組別，並與黨團協調。最後，國民黨也將整併中央黨部的行管會和文傳會以提升效率。



徐巧芯表示，這個決定並不是要裁撤任何一個黨部，而是要讓所有的黨部盡可能的融合在一起，減低相關的開銷，並讓組織更加的扁平化。她說，國民黨近年來面臨嚴重的財務狀況，即使今年的政黨補助款會比較多一些，但仍然入不敷出，所以必須進行組織改造。她也強調，這並不代表國民黨不重視軍人權益等議題，國民黨“立委”在“國會”裡仍然會為軍人、軍工和教師爭取權益，並監督政府，請軍人朋友不要擔心。