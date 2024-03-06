前日官防長柳澤協二：台灣勿期待他國協防

台軍訓練。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／已故日本前首相安倍晉三曾提出“台灣有事、日本有事”的構想，自民黨副總裁麻生太郎也曾提及此觀念，不過，前日本防衛廳官房長柳澤協二5日參加“亞太千里論壇”時提出不同看法。他提醒，若兩岸爆發戰爭，台灣最好不要輕易做預測，期待其他國家協防，還是朝“避免發生戰爭”的方向來進行思考。



兩岸共同市場基金會、亞太宏觀政策協會（籌備）昨日共同主辦“亞太千里論壇：從日本看台灣海峽有事”，邀請到現任日本NPO國際地政學研究所所長柳澤協二發表演講。國民黨“立委”陳永康、“行政院”前院長江宜樺、前參謀總長李喜明等人均到場聆聽。



柳澤協二曾任日本防衛廳“內閣”官房長、防衛廳防衛研究所長等，目前擔任NPO國際地緣政治研究所長。安倍晉三2021年談及台灣問題時，稱“台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事”，他並指中國大陸若武裝入侵台灣，將對日本本土構成嚴重威脅。而麻生太郎也曾指，台灣有事，對日本而言就是存亡危機事態。



綜合台媒報導，柳澤協二表示，日本自民黨副總裁麻生太郎去年八月訪台時提到，日本要有覺悟與美國並肩作戰來對抗中國。雖然他在麻生擔任總理時是其下屬，但他無法認同其觀點。



柳澤協二指出，“台灣有事”代表兩岸發生戰爭，美國將為了防衛台灣而參戰，到時可能必須使用日本基地，日本要不要答應？如果日本答應，日本就有可能遭到中國導彈報復攻擊，不答應又可能違背日美同盟。他認為，這是最糟糕的兩種選擇，日本應當要去避免陷入這樣的難題。