張五岳析陸船案：兩岸關係雖緊繃仍可管控

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳6日在一場論壇談對於金門漁船事件發展表示，一般認為金門不幸事件，大陸所要凸顯的是政治上反獨、促融與促統，乃至進一步打破台灣禁限制的規範，並非促使金廈海域或是台海兩岸軍事與對立的升高。因此，到目前為止，大陸尚未動員正規兵力就此事件對台灣施壓，兩岸關係目前應仍可管控。



張五岳強調，中國大陸兩會結束到賴清德520上任之前，在這期間中美兩大國應該會對話管控分歧，兩岸關係這段時間雖緊繃，但應該仍可獲得管控。



“國策研究院”今天舉辦“金門事件、兩會與美國超級星期二”座談會，分為兩場次。場次一“金門事件與中國兩會”，由“國策研究院”副院長郭育仁擔任主持人，參與與談有淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣師範大學政治學研究所教授范世平、亞太和平研究基金會執行長董立文、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑、台北醫學大學通識教育中心副主任張國城。場次二“美國大選超级星期二”，由“國策研究院”執行長王宏仁擔任主持人，參與與談有台新金控首席經濟學家李宇、“國策研究院”資深顧問、前駐美代表高碩泰、東海大學政治學系教授沈有忠、“中央研究院”政治學研究所助研究員傅澤民、匯理國際政策詢集團董事長譚耀南。“國策研究院”董事長院長田弘茂出席開幕與閉幕。



張五岳認為，金門漁船事件自2月14日發生2名漁民不幸死亡，引發兩岸各界高度關注，促使兩岸關係氣氛緊繃。他個人觀察自2月14日金門不幸事件發生後，至3月5日中國兩會召開之前，雖然中國大陸網民與涉台智庫學者群情激憤與措辭強烈的批判台灣方面處理此一事件的不當與不滿，但是自從2月15日到3月5日《人民日報》衹有在3月1日第6版報導一則題為“宋濤會見夏立言一行”，全文約350字左右的新聞等，可看出大陸並未就此一不幸事件升高金廈海域與台海兩岸緊張情勢的趨勢。



張五岳認為，大陸在針對金門漁船事件所採取的策略，一是大力批判民進黨政府對於大陸漁民在捕魚時長期不合理的對待以致爆發此一不幸事件。二是沒有兩岸政治互信下，完全不存在台灣單邊立法的兩岸人關係條例所劃設的“禁限制水域線”和“海峽中線”。三是大陸漁民與海警船未來將打破台灣禁限制水域的規範，進行常態性的捕魚與作業，藉以穩步推進所謂的兩岸融合發展與統一的進程。

