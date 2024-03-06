台官方指陸船速度飆破40節　 蔡正元轟說謊

前藍委蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／陸船翻覆事件爭議再起，“海委會副主委”、“海巡署長”周美伍4日在“立法院”內政委員會還原事件指出，當時違法船舶右滿舵高速轉彎，2分鐘內速度從0節加速到40節，船身除左舷有明顯撞擊痕跡，其他地方沒有破洞。對此，中國國民黨前“立委”蔡正元5日表示，“大陸的這艘漁船時速是40節，就等於海上時速74公里，要把一個時速74公里的運動物撞翻，或是碰觸翻覆，代表你的時速也要超過74公里，那請問你這不是撞船是什麼？他也懷疑，這種漁船可能在0秒中加速到40節嗎？他大膽斷言是在說謊。



《中時新聞網》報導，蔡正元5日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，“中國大陸的這艘漁船，他的時速是40節，就等於海上時速74公里，所以說是非常的快”。他接著說，“這種漁船可能在0秒中加速到40節嗎？我第一個很大的存疑，你要把一個時速74公里的運動物撞翻，或是碰觸翻覆，代表你的時速也要超過74公里，不然怎麼撞得到他？”



蔡正元更接著說，“請問你海巡快艇是幾節？所以物理學就是質量乘以速度，就是動量，動量才是決定你撞擊力道的大小，撞擊力道是用動量算的”。蔡正元最後大膽斷言，“這代表你的時速一定是90公里以上，那請問你這不是撞船是什麼？這整個就是在說謊”。