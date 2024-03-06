田弘茂：這次美國大選將由兩位8旬老人再戰

“國策研究院”董事長、院長田弘茂。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）“國策研究院”董事長、院長田弘茂今天在一場論壇致詞提到，美國兩大黨初選稱為超級星期二，今天應該可以底定共和黨是特朗普，民主黨由拜登參與美國大選，兩人會再對戰一次。他也說，很特別是兩人都是80歲上下的老人，美國這次大選由年長政治家再選一次。



美國總統大選“超級星期二”（Super Tuesday）5日登場，全美16州及1個海外領地舉行民主黨、共和黨黨內初選或黨團會議，將確定黨代表票獎落哪位參選人。



田弘茂表示，美國超級星期二會有15個州舉行“總統”初選，現在民主黨衹有一個人拜登領先，共和黨報告還沒有出來，但特朗普一定贏，特朗普目前一直瑤瑤領先。這次美國大選由兩個老人80歲上下的人在競爭，這兩位年長政治家再選一次。



“國策研究院”今天舉辦“金門事件、兩會與美國超級星期二”座談會，分為兩場次。場次一“金門事件與中國兩會”，由“國策研究院”副院長郭育仁擔任主持人，參與與談有淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣師範大學政治學研究所教授范世平、亞太和平研究基金會執行長董立文、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑、台北醫學大學通識教育中心副主任張國城。場次二“美國大選超级星期二”，由“國策研究院”執行長王宏仁擔任主持人，參與與談有台新金控首席經濟學家李鎮宇、“國策研究院”資深顧問、前駐美代表高碩泰、東海大學政治學系教授沈有忠、“中央研究院”政治學研究所助研究員傅澤民、匯理國際政策詢集團董事長譚耀南。“國策研究院”董事長院長田弘茂出席開幕與閉幕。



主持人郭育仁對於金門事件也提出評論，他表示，民進黨政府這次在金門事件協商是忍辱負重，而在野黨批評荒腔走板。在野黨的批評有沒有去瞭解1998年宣告的金馬禁止、限制水域，我們漁民是合法的捕魚，這次大陸漁船不只三無漁船，連駕照都沒有是四無，連開船都不會。

