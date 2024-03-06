中國經濟向好　股債吸引力增

中國鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，可推動與支持未來產業發展與壯大數字經濟規模。（大公報） 中評社香港3月6日電／面對全球經濟不確定性丶不穩定性增加的環境，中國經濟繼續保持穩中向好，延續穩步﻿復甦勢頭，政府工作報告提到預期今年經濟增長目標維持在5%左右，向外釋放經濟韌性強丶增長潛力大的重要信號，估計中國將進一步推出穩增長丶穩信心的政策舉措，從而提升人民幣股債資產在全球的吸引力，長期資金流向中國的大勢將會持續。



大公報報導，今年以來，境外投資者持續淨流入中國股市、債市，證明外資投資中國信心增強。事實是中國經濟發展的積極因素持續增多，在防範化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險方面取得積極成效，其中房地產投資銷售整體有所好轉。此外，新春假期旅遊、消費數據亮麗，可見內需支持經濟力度加大，再加上創新發展勢頭向好，持續釋出新增長動能。因此，中國經濟有能力、有信心繼續保持企穩回升。



內需動能增 經濟增長可達標



由於美歐經濟持續受困高通脹、高利率及高債務，加上地緣政治局勢持續，世界經濟﻿復甦動力不足，國際貨幣基金組織預期今年經濟維持低速增長，衹有3.1%而已，可見世界經濟下行壓力未解，不過，中國繼續擔當全球經濟穩定器，國務院總理李強在政府工作報告中提到預期今年經濟增長目標在5%左右。換言之，中國經濟增長目標與去年一樣，對外釋放經濟保持平穩發展、持續﻿復甦的重要信號，中國經濟韌性強、動能足、潛力大，表現將繼續優於全球。



加力創新發展 壯大數字經濟



事實上，對比美歐等發達經濟體，中國貨幣政策、財政政策操作空間大，有能力應對內外挑戰及困難，例如積極財政政策可適度加力，政府工作報告提出今後數年發行超長期特別國債，專項用於重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行一萬億元。另外，政府工作報告又提出積極擴大有效投資，重點支持科技創新、新型基礎設施及節能減排降碳、推進防洪排澇抗災基礎設施及推動生產、服務設備更新和技術改造。在消費方面，鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費。由此可見來自投資與消費等內需拉動經濟的動能持續增強，中國有望實現今年5%左右經濟增長目標。



人民幣資產搶手 外資續淨流入



值得留意的是，為推動中國經濟高質量發展，將進一步加力創新發展，推動與支持未來產業發展與壯大數字經濟規模。政府工作報告提到以科技創新推動產業創新，加快推進新型工業化，鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎，制定未來產業發展規劃，開辟量子技術、生命科學等新賽道。同時又深化大數據、人工智能（AI）等研發應用，開展“人工智能＋”行動，打造具國際競爭力的數字產業群。上述可見中國人工智能發展勢頭不俗，今年視為“AI PC元年”，料掀起電腦換機潮，聯想集團等中資股持續吸引資金流入，股價表現跑贏大市。



中國經濟長期向好勢態不變，繼續是世界經濟增長的主引擎，人民幣股債資產對全球吸引力持續提升，吸引長期資金入市。在全球經濟前景不明朗之下，今年中國定下5%經濟增長目標，有助於進一步提振入市信心。境外投資者年內淨買入A股逾350億元人民幣，相等於去年全年淨買入金額的80%，可見外資繼續對中國經濟保持堅定信心。