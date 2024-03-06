藍委揭露中華電信成詐欺幫兇　要蔡政府說明

左起，藍委葛如鈞、徐巧芯、黃健豪召開“涉詐無照公司攬電信業務 中華電信成個資外洩兇？！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月6日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”徐巧芯、黃健豪、葛如鈞6日共同於“立法院”召開“涉詐無照公司攬電信業務 中華電信成個資外洩兇？！”記者會，揭露無照公司利用中華電信提供的服務進行各種詐騙活動，並要求政府相關部門說明。



黃健豪指出，魔方電信是一個虛擬行動網路服務經營業者，它向中華電信承租行動網路訊號，並提供給消費者。然而，魔方電信在2021年已經被NCC撤銷牌照，成為一個非法的廠商，卻仍然繼續營業，並且涉嫌提供訊號給詐騙集團，讓他們可以隱藏IP和自然人身份，進行各種詐騙活動。黃健豪質問為什麼中華電信到現在還跟魔方電信合作，並要求政府提出相關的說明。



徐巧芯質疑中華電信與無照廠商魔方移動的合作關係，指出魔方移動利用中華電信提供的企業門號、軟號和漫遊門號，轉售給中資公司卓一，再由卓一製作出黑莓卡和比特卡，供犯罪集團使用，涉及詐騙、洩漏個資等違法行為。徐巧芯揭露了魔方移動和卓一的手法和宣傳賣點，並提供了雲林地檢署查扣的不法網卡和現金的數量，要求中華電信說明責任。



葛如鈞解釋了這個涉及電信業者、疑似詐騙集團和中間人的詐騙鏈，並指出了KYC（客戶身份認證）的重要性和缺失。葛如鈞表示，有些電信業者沒有嚴格執行KYC的程序，並將不法的門號賣給疑似詐騙集團，讓他們利用這些門號進行詐騙活動，並讓民眾誤以為中華電信有掌握這些門號的使用者資料。葛如鈞還指出，這些疑似詐騙集團也被中間人騙了，因為他們的身份證資料都被中間人保存，一旦被起訴，就會被交出。葛如鈞批評中華電信沒有有效地進行KYC，甚至還向民眾收取防詐服務費，要求中華電信應該提供兩年免費的防詐服務作為補償。葛如鈞也呼籲NCC加強督導管理，提高對違反KYC的電信業者的罰金，並修法防止電信詐騙的發生。



徐巧芯最後總結，疫情期間出現的大量詐騙簡訊，與政府和公營事業的管理不善有關。她表示，中華電信的合作廠商涉入詐騙案件，可能導致個資外流，要求中華電信檢視其合作廠商的資格和外流情況，並提出補償措施和檢討報告。她也提出了刑法修法的建議，要提高詐騙的刑責和刑度，並在交通委員會提出臨時提案。她呼籲政府要加強對電信業者的監督和規範，要求業者要能夠落實KYC的原則，以保障民眾的權益。