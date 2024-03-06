鄧普頓：內地與港為重要投資地

Jenny Johnson認為，要令美國通脹回落至目標水平將比想像中困難。（大公報） 中評社香港3月6日電／富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）主席兼行政總裁Jenny Johnson昨表示，作為一家資產管理公司，認為未來的投資環境將有五大趨勢，包括人口老化、去全球化、去通脹／去杠杆、數碼化，以及減碳。亞洲區年輕人口眾多，有望孕育大量中產階層，對於資產管理行業而言，她形容是良好的發展趨勢，公司將繼續於亞洲區尋找投資機會。



﻿大公報報導，富蘭克林鄧普頓是環球最具規模的獨立資產管理公司之一，現時合共管理大約1.6萬億美元資產（AUM），折算約12.48萬億港元，業務範疇遍布155個國家和地區，當中包括中國內地和香港。Jenny Johnson昨日在香港出席由金融學院舉辦的研討會，重申公司在中國內地和香港已經營相當長時間，形容兩地是公司投資策略的重要組成部分。



對於內地股市和香港股市相對跑輸其他環球市場，Jenny Johnson坦言客戶對中國內房板塊仍然存有戒心，惟對於資產管理公司而言，最重要是為客戶提供合適的產品，無論客戶的要求是供應鏈重組或是東盟市場，富蘭克林鄧普頓都擁有相應的產品和服務能力。



市場對美減息過分樂觀



多個環球央行包括美聯儲都希望能控制通脹水平，Jenny Johnson說，市場對美聯儲今年的減息預期是“過分樂觀”，她傾向認為要令美國的通脹回落至目標水平將比想像中困難得多，儘管隨著數碼化的應用持續普及，有助緩和部分通脹壓力。



金融業界多年前已開始應用人工智能（AI），惟要等到ChatGPT這類生成式AI出現，人工智能才掀起熱潮。Jenny Johnson認為AI應用現時仍然處於早期階段，雖然有助提升工作效率，但對生成式AI提供的答案仍需人手覆核。至於另一項顛覆性技術區塊鏈，她相對看好，坦言對其未來應用前景感到相當樂觀，同時也會帶來大量投資機會。