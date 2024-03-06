﻿置富看好經濟前景　商場引入新品牌

趙宇（左）表示，今年沒有再融資需求，將保持審慎的負債比率。（大公報） 中評社香港3月6日電／置富產業信托（00778）公布截至去年12月底止全年業績，可供分派收入8.11億元，按年跌7.6%；每基金單位末期分派18.02仙，上一年為21.1仙；連同中期派息22.36仙，全年每基金單位分派40.38仙，按年跌8.5%。



留意灣區物業收購機遇



大公報報導，期內，置富錄得收益17.86億元，按年升1.2%，所有收益來源均錄得增長，派息比率維持100%。物業收入淨額升0.7%至12.99億元。行政總裁趙宇表示，香港經濟前景看好，未來將留意香港、大灣區、新加坡等地價合理的物業收購機遇。



趙宇表示，今年旗下36%的租約到期，涉及樓面100萬呎，目前正與這些商戶傾談，希望盡量保持優質商戶經營。她指出，不同行業的續租情況不同，去年幼稚園行業、地產代理表現較差，但在財政預算案撤辣刺激下，有助帶旺氣氛，或提升地產代理承租能力。



至於新品牌，趙宇透露，除了餐飲、服裝、服務性行業等表現較好的行業外，運動、體驗式、新能源汽車均有興趣引入。



談及香港零售前景，趙宇認為，在消費韌力和政府持續的經濟刺激措施的下，今年本港經濟有望持續向好，不過在零售市場繼續﻿復甦的同時，營運開支的通脹壓力及高利率可能繼續對公司的商戶業務及短期表現造成影響。



儘管該公司六成貸款已按固定利率進行對衝，但在息率攀升下，融資成本大幅增加。趙宇表示，今年沒有再融資需求，將保持審慎的負債比率，維持平穩的成本開支。