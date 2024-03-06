預防炒風　傳銀行叫停摸貨按揭

樓市辣招撤銷後，住宅物業交投轉趨活躍，市場重現個別“摸貨盤”。（大公報） 中評社香港3月6日電／樓市辣招全面撤銷後，住宅物業交投轉趨活躍，市場重現“摸貨盤”，不過，最新消息指出，市傳匯豐、恒生等大型銀行發出內部通知，指示前線代理即時停止接受“摸貨”交易按揭申請。專家表示，“摸貨”交易近十多年已近乎絕跡，即使有銀行持正面態度，仍需時間去重新評估這類交易的潛在風險及按揭流程上的做法，故此買家或投資者選擇“摸貨”交易時需審慎，做好風險管理。



﻿大公報報導，上月底公布的財政預算案為樓市全面撤辣，以後所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），新政策即時刺激樓市交投，無論一手或二手市場均出現投資者大手掃貨情況，市場更隨即重現“摸貨盤”。



不過，有傳不少銀行都拒絕承造確認人身份個案（俗稱“摸貨”）的按揭，其中匯豐更明確通知前線代理，即時停止接受“摸貨”交易按揭申請。另外，多家銀行及機構均不承接“摸貨”按揭，包括恒生、渣打、東亞、建行、創興、交通銀行（香港）、信銀國際、華僑、大眾、富邦、大新、集友、星展香港、南商、宏亞按揭證券等。有傳工銀亞洲及財務公司中財仍接受有關按揭申請，前者要求以最低估價承造按揭，後者則要求月息1厘起，並最少供3個月，而且需指定律師樓。



買賣零辣稅 摸貨誘因增



市場估計，撤辣後入市成本大幅減低，極有可能重燃炒風及摸貨潮，而大手掃貨則頗大機會有摸貨意欲。惟最新消息指，市場上未有銀行接受確認人轉售交易的按揭申請，直至另行通知，意味銀行不承認確認人身份，承接摸貨的買家將不獲銀行借貸，必須全額付款。除非一手買入的大手買家，在成交前上會然後再轉售，又或以賣殼形式，但不能忽視被稅局追厘印費的風險。故此，大手摸貨交投或會收斂。



金管局表示，銀行須審慎經營按揭貸款業務，妥善管理當中涉及的風險。銀行提供按揭貸款所承受的風險，可能因樓宇買賣的交易形式而有所改變，銀行是否就個別交易形式提供按揭貸款是經過風險評估後的決定，置業人士在申請按揭前，先聯絡銀行瞭解辦理情況。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，過往因政府推出多項辣稅措施，住宅物業的“摸貨”活動幾近絕跡。雖然辣稅全面撤銷，但並不代表鼓勵炒風。現時有大型銀行發指引停止承造“摸貨”按揭，預料其他銀行因應風險管理而暫時跟隨，即使有個別金融機構或可承造“摸貨”按揭，但審批時仍需作多方面考量，包括物業估價、樓按市況、自身風險管理等，審核手續亦有待釐清。



律師樓或拒接摸貨個案



利嘉閣按揭代理董事總經理黃咏欣指，目前暫未見“摸貨”按揭的個案出現。但客戶能否借取“摸貨”按揭，除了銀行對承造“摸貨”按揭的態度外，也很視乎律師樓能否配合，因涉及向原業主購入物業的確認人及其轉售物業予另一買家的兩宗交易須於同一日進行，始終“摸貨”交易近年已甚少出現，律師樓也要確保有關流程順暢。不過，她不排除或有個別“摸貨”個案已出現，因具實力的投資者根本毋須借按揭貸款。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，即使現時有個別銀行可接受摸貨交易的按揭申請，但買家需留意，為管理信貸風險，很多時銀行要求只限接受“摸貨”一次的交易，而估價亦以原合約、確認人轉售合約及估價之間的低者為准。