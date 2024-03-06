大變革！藍委提修法大選二輪制、過半才當選

藍委羅智強受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）2024大選雖由民進黨主席賴清德勝選，但因得票數僅4成，淪為少數執政。中國國民黨新科“立委”翁曉鈴為此提案修《“總統”“副總統”選舉罷免法》，將選舉改為二輪制，第一輪若沒有人過半，就必須在14天後再進行第二輪投票；必須得票數過半，且達到選舉人總數20%以上，始為當選。該提案已獲得18位國民黨“立委”連署。



國民黨“立委”賴士葆則說，這個提案理想性是不錯的，讓“總統”的民意基礎更高，理論上是完美，但因為“憲法”是相對多數，雖說有人認為不用“修憲”，在“總統”“副總統”選舉罷免法裡面就可以修，所以這兩者之間怎麼處理，還要再研究一下。



已簽連署的國民黨“立委”羅智強今天表示，採取絕對多數決制，能透過選舉制度讓“總統”確保得到多數民意的背書，增加執政正當性，貫徹民主原則，所以翁曉玲提出的修法，他認為是符合民主多數治理的憲政原理提案。



擁有德國慕尼黑大學法學博士背景的翁曉玲提案修《“總統”“副總統”選舉罷免法》，原法只要“得票最多之一組為當選”，修法改為必須是得票數過半，且達到選舉人總數20%以上，始為當選，若第一輪都沒有人過半，就要在14天後再舉行第二輪投票。以2024大選為例，選舉人數為1954萬8531人，當選人至少要有390萬票，當天投票總人數1404萬8310人，過半要有702萬票。

