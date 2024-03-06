陸配家屬依親增健保負擔？蘇清泉：沒邏輯

藍委蘇清泉質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）中國國民黨、台灣民眾黨有共識推動縮短陸配取得身分證年限，由現行6年改為4年，綠營炒作陸配家屬來台依親會增加健保負擔。國民黨“立委”蘇清泉6日質詢時表示，他認為此事沒邏輯，健保費是另一回事，怎麼會說因此就耗用？



“立法院”社會福利及衛生環境委員會今日邀請“勞動部長”許銘春、“外交部”、“衛福部”、“內政部”、“國安局”、勞動力發展署等單位，就開放印度移工對台灣勞工就業市場之衝擊進行專題報告。



對於“勞動部長”許銘春日前提到印度移工的膚色遭批抨歧視，蘇清泉表示，外籍移工在台75萬人，被關注是否影響台灣人的就業、薪資、治安，但這種膚色、種族的議題事涉敏感，不太能講。不過他認為，移工身強力壯，若發生意外，應可使用健保，健保還有結餘，就像陸配也是年輕力壯，也可使用健保，健保費足夠，為何現在被炒說會耗用健保負擔？這是另一回事，他覺得沒邏輯，事涉敏感，應瞭解一下。



蘇清泉還說，透過漁船正常進入台灣的移工，一種是像東港、蘇澳那樣的遠洋漁工，如今卻都沒被投勞健保，卻衹有意外險？“勞動部”要瞭解。



許銘春答詢，一定會以台灣人就業為優先，並依照薪資條件進行招募，若招募不到才會進用移工，不影響台灣人就業，而印度移工的犯罪率尚不及台灣人一半。至於蘇委員提到的外配陸配、遠洋移工健保等議題，是其他部門單位的業務，遠洋移工算是“農業部”管理，近海漁工才是“勞動部”，這不一樣。