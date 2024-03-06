邱太三頻搶話　高金要求別打斷他人說話

內政委員會召委高金素梅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸團客6月“禁團令”，陸委會主委邱太三6日在“立法院”面對中國國民黨“立委”徐欣瑩質詢時，雙方數度言詞交鋒，邱幾度搶話，徐也針鋒相對，誰也不讓誰，無黨籍內政委員會召委高金素梅看不下去出手發言制止邱“不打斷別人說話，是基本的禮貌”，但當最後徐質詢超過時間時，高金素梅也公平地打斷“不好意思，質詢時間已到，我們彼此尊重”。



“立法院”內政委員會6日邀請陸委會主委邱太三、“交通部次長”林國顯、“交通部”觀光署副署長周廷彰、民航局副局長林俊良就“赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估”進行專題報告，並備質詢。



徐欣瑩問及，大陸反間諜法去年7月就生效，陸委會8月24日宣布要開放團客，沒發現間諜法生效的嗎？之前說可以開放，現在說風險提高，根本自相矛盾，完全是你自己在說。邱太三搶話回，這也是妳自己在說啦。



徐欣瑩接著說，民進黨執政想做什麼就做什麼，政策反覆⋯⋯話還沒說完，邱太三再度搶話回，這說法他不接受。徐不受影響接著說，現在有禁團令，又講損害國家利益，意思太過含混，怎麼樣損害“國家”利益？



邱太三沒回應題目，反而說，報告召委，即問即答是“立法院”職權行使法，“立法院長”韓國瑜都說質詢是雙方共用時間，尊重“立委”有三分之二的時間，他是不是有三分之一的時間？徐欣瑩直言，沒有，時間沒那麼多。邱太三不滿地說，怎麼會沒有？那就不符合“立法院”職權行使法。



此時，高金素梅打斷說，暫停一下，邱太三主委，基於尊重的原則，若“立委”沒有請你回答，“立委”會給你時間回答，若沒有會跟“立委”溝通⋯⋯邱滿不在乎地再度搶話說，我很期待。高金素梅也不忍了，直言，不要打斷其他人的說話，這是基本的禮貌，就“立委”的問題回答。