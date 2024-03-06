﻿公屋申請入息限額增2.1%資產限額升3%

房屋署建議調升申請公屋入息限額及資產限額，若有關建議獲通過，將於下月起生效。（大公報） 中評社香港3月6日電／房屋署完成公屋申請的入息及資產限額檢討，建議入息限額平均增加2.1%，資產限額整體增加3%。當中，一人及四人家庭的入息限額，若按照既定機制計算，均要減少，意味會收緊申請資格，房署表示考慮到目前經濟狀況，建議凍結在現有水平。若有關建議獲房屋委員會資助房屋小組通過，將於下月起生效，估計全港增加超過15萬個私樓非業主住戶符合申請公屋資格。



大公報報導，房委會已經連續三個財政年度，凍結部分或所有家庭人數住戶的入息限額。有立法會議員表示，今次檢討建議是人性化及能幫助到有需要的人。有意見認為，調整後的入息限額仍偏低，未能跟貼通脹。



房屋局提交立法會文件表示，參考私樓單位租金、統計處的甲類消費物價指數變動、名義工資指數變動等數據後，整體入息限額較現行限額增加1.6%，但當中的一人申請者、四人家庭的入息限額，將會較現行限額分別減少3.1%及1.8%。



一及四人家庭入息限額不變



房委會資助房屋小組過去曾數次凍結部分家庭人數的公屋入息限額，例如2012／13、2017／18、2018／19年度的公屋入息限額，在考慮各種因素，包括當時的經濟狀況後，作出凍結決定。新冠疫情期間，在2021／22至2023／24年度，連續三年凍結部分或所有家庭人數的入息限額。



房署表示，經考慮目前經濟狀況，以及參考以往做法和入息限額調整的整體情況，建議將一人、四人家庭的入息限額，凍結在現行水平，即維持於12940元及30950元。二人、三人及五人或以上家庭的入息限額，則建議按既定機制調整（詳見表）。整體入息限額平均增加2.1%，6人家庭的入息限額增加4.4%，每月入息限額增至44620元。



至於資產限額，房署建議按甲類消費物價指數調整，整體增加3%，一人申請者的限額增加2.8%至286000元，4人家庭增加近3%至590000元。

