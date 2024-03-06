林穎佑：大陸對台手段靈活　灰色地帶法律化

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑在座談會上發表看法。(中評社 黃筱筠攝) 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑今天在一場座談會上表示，從台灣大選至今，包括氣球事件、M503航線以及金門事件等發展，大陸對台灣手段靈活，要把灰色地帶賦予法律化。但是對大陸來說，金廈海域事件希望控制，不會用到南海、中菲撞船等國際事件，大陸不會承認與台灣是國際事件。



“國策研究院”今天舉辦“金門事件、兩會與美國超級星期二”座談會，分為兩場次。場次一“金門事件與中國兩會”，由“國策研究院”副院長郭育仁擔任主持人，參與與談有淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣師範大學政治學研究所教授范世平、亞太和平研究基金會執行長董立文、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑、台北醫學大學通識教育中心副主任張國城；場次二“美國大選超级星期二”，由“國策研究院”執行長王宏仁擔任主持人，參與與談有台新金控首席經濟學家李鎮宇、“國策研究院”資深顧問、前駐美代表高碩泰、東海大學政治學系教授沈有忠、“中央研究院”政治學研究所助研究員傅澤民、匯理國際政策詢集團董事長譚耀南。“國策研究院”董事長、院長田弘茂出席開幕與閉幕。



林穎佑說，從2024年大選結束後，就可以看到中國大陸運用各種方式來對台灣施壓。無論是外交上的斷交、持續不間斷地運用軍機與空飄氣球都是為了達到對台施壓目的。目前中國大陸希望透過武裝力量的多樣化運用，來達到其政治上的目的，這也是目前中國大陸對台軍事戰略的“主旋律。

