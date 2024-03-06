上將對上將！陳永康、馮世寬詢答沒煙硝味

藍委陳永康是海軍二級上將退役。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨新科“立委”、前台灣“國防部”副部長陳永康今日於“立法院”質詢退輔會主委馮世寬，陳是海軍二級上將退役，馮則是空軍二級上將退役，形成兩位上將在“立法院”質詢、答詢的罕見畫面。馮世寬也是陳永康的老長官，兩人互動親切，質詢沒有煙硝味，反而多了幾分將官之間的惺惺相惜。



陳永康畢業於美國戰爭學院，被稱為“學者型將領”，曾任台“國防部”副部長、海軍司令、“國防大學”校長等職，2024年受到國民黨主席朱立倫延攬，出任國民黨不分區“立委”。



陳永康質詢指出，烏克蘭幅員廣大，難民可以轉移到歐洲，拿烏克蘭借鏡台灣是錯的，反觀以色列與巴勒斯坦的戰爭則值得參酌，從以巴戰爭來看，打了150天巴勒斯坦死亡3萬人，受傷7萬人，這完全超過台灣醫療體系的承受度。



陳永康建議退輔會應該投資轄下的榮民醫院，提升病床數。



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請馮世寬進行業務報告並備詢。



陳永康質詢時，特別提到馮世寬是自己的老長官，過去受到馮世寬很多指導。



陳永康會後向中評社表示，20多年前他是駐美軍事代表團團長，而馮世寬是“國防部”情報次長，馮世寬當時是他的直屬長官。



陳永康在質詢時指出，今天兩岸情勢嚴峻，但尚可控制，無奈是缺乏從上到下的政策指導，俄烏戰爭打了741天，巴勒斯坦與以色列打了150天了，如果未來戰爭發生，有一項工作需要退輔會協助，就是戰傷醫療。



陳永康指出，大家說今日烏克蘭明日台灣，這例子完全錯誤，因為烏克蘭幅員廣大，難民可以轉移到歐洲，若以以巴戰爭為例，現在巴勒斯坦死亡人數3萬人，受傷7萬人，這完全超過台灣醫療體系的承受度，所以我們希望看到榮民醫院的病床提升，這點需要投資，不要滿足於我們買了多少飛彈、軍艦。



對此，馮世寬仔細聆聽並說“謝謝委員的指導”，兩人沒有一來一往的對答。