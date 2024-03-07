中評現場：丁薛祥參加港澳政協聯組會討論

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席聯組會議（中評社 林艷攝） 中評社北京3月7日電（記者 林艶）全國兩會在京舉行，特邀香港人士、特邀澳門人士及其他界別的港澳地區全國政協委員3月6日上午在全國政協禮堂舉行聯組會議，多位委員結合港澳工作實際，圍繞維護港澳長期繁榮穩定、推動港澳加快融入國家發展大局、切實發揮港澳委員雙重積極作用等內容議政建言。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議表示，中央始終堅持一國兩制，港人治港、澳人治澳，高度自治方針，堅定維護香港澳門的繁榮穩定。要築牢維護國家安全屏障，支持香港盡快完成基本法第二十三條立法，健全澳門維護國家安全制度機制，確保一國兩制實踐行穩致遠，共創香港澳門更加美好的明天。此次會議由來自香港的全國政協副主席梁振英主持。



梁振英表示，丁薛祥副總理專門前來看望大家並參加聯組討論，與委員共商國事，充分體現了中央對“一國兩制”事業的高度重視和對港澳地區全國政協委員的親切關懷，我們倍感溫暖、深感鼓舞。他表示，李強總理所作的政府工作報告重點突出，內涵豐富，講成績客觀實在，講問題切中要害，講目標切實可行，具有很強的政治性、思想性、戰略性，是個把握大局大勢、體現政治擔當、順應人民期盼的報告，大家聽後深受鼓舞，倍感振奮。



會上，多位委員代表發言，來自香港的第十四屆全國政協常委、香港廣東社團總會執行主席龔俊龍就如何發揮港澳在建設更高水平開放型經濟新體制中的作用進行了建言。龔俊龍認為，在更高水平開放型經濟新體制建設中，港澳因為實行一國兩制和長期參與國際合作競爭，在制度、市場資源、資本、人才等方面具有天然的獨特優勢，應發揮平台示範和超級聯繫人的作用，更好服務國家高水平對外開放。對此，他有三點建議：



一是發揮港澳的平台作用，香港擁有成熟的金融體系和航運體系，商業網絡遍布亞太地區乃至全球，是一帶一路重要的資本市場。龔俊龍指出，國家實施粵港澳大灣區發展戰略，粵港澳大灣區屬於一帶一路樞紐地位，立體交通體系和經貿服務體系，資本金融服務體系、信息融合體系，產業供應鏈服務體系建設逐步完成，對海上絲綢之路的貿易暢通起到積極作用，是一帶一路發展的重要支撐平台。

