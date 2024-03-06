馮世寬：不該打越界陸漁船　我們也是中國人

退輔會主委馮世寬。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月6日電（記者 楊騰凱）針對金門事件，台退輔會主委馮世寬上午答詢表示，過去兩岸漁民非常和諧，發生越界也會平和放回去，他希望能恢復到那個年代。至於是否應該砲擊越界的大陸漁船？馮世寬說不應該這樣，因為對岸、我們，也是中國人。



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請馮世寬進行業務報告並備詢。



中國國民黨“立委”徐巧芯質詢時問，很多人說馮世寬是超過100分的主委，5月20日快到了，如果有機會的話，馮世寬會希望繼續待在退輔會工作嗎？



空軍上將退役的馮世寬表示，“國軍”有很多高階、屆齡且現在沒有職務的將領，應該把這個機會讓給他們來工作。



徐巧芯問，金廈海域發生快艇翻覆事件，對這個事件會建議怎麼處理？



馮世寬表示，他要堅持我們應該要繼續執法，當然這個執法有很多技術性可以協調、互相諒解，在20多年前他擔任情報次長去過金門訪問、視導，當時兩岸漁民非常和諧，如果發生越界事件一定請回來，就算扣留兩到三天，也會很平和放回去，大家很平和，希望能恢復到那個年代，那個年代我們用什麼智慧，保持兩岸平和，現在是時候做這個事情了。



徐巧芯指出，有人說應該看到大陸漁船過界就砲擊，這樣可以回到過去的年代嗎？



馮世寬表示，這不是最好的方式，我們不應該這樣子，因為對岸、我們，也是中國人。