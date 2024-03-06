譚錦球：政府工作報告提振信心、鼓舞幹勁

譚錦球表示，總理李強5日上午所做的政府工作報告為市場提振信心、為民眾鼓舞幹勁，也為世界各國更加瞭解中國式現代化和國家強化高質量發展的決心和遠景。(資料相) 中評社香港3月6日電／全國政協常委譚錦球今天表示，總理李強5日上午所做的政府工作報告既總結過去一年來的工作，也為未來經濟社會發展提出多項務實有力的預期目標和工作部署，報告有助為市場提振信心、為民眾鼓舞幹勁，也為世界各國更加瞭解中國式現代化和國家強化高質量發展的決心和遠景。



十四屆全國政協二次會議今天舉行小組會議，繼續討論政府工作報告。



譚錦球表示，回顧過去一年，總理形容國家面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，“頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力”，“全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，高質量發展扎實推進”。國內生產總值超過126萬億元，增長5.2%，增速居世界主要經濟體前列。可見在過去一年，我們國家相當不容易，而我們取得這個成績得來不易，作為全國政協委員，我深感鼓舞，也對國家未來發展的前景充滿信心。



報告指出，今年發展主要預期目標是GDP增長5%左右。這一目標實事求是、以“穩”字當頭，在推動高質量發展的基礎上保持合理的經濟增長，符合國家現階段“疫後復甦”的現實情況。與此同時，這一目標也為世界各國充份明白中國堅定不移推進改革開放和全神貫注發展經濟的決心，為目前全球疲弱的經濟打了一支強心針和注入了生機！



譚錦球表示，總理又在這份工作報告裡面，特別加插了2024年經濟社會發展總體要求和政策取向的章節，強調“我們要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。穩是大局和基礎”、“進是方向和動力，該立的要積極主動立起來，該破的要在立的基礎上堅決破”，要求要有積極的財政政策要適度加力、提質增效；穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效；增強宏觀政策取向一致性等三項措施。可見，國家對未來前景相當有把握，前進的方向也把准了！



至於今年政府工作任務，總共有十大重點，其中大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力；以及深入實施科教興國戰略，強化高質量發展的基礎支撐，就被列為前兩大重點，充份彰顯國家正以傾國之力推進高質量發展，同時堅持教育強國、科技強國、人才強國建設一體統籌推進，為高質量發展提供基礎支撐，以實現中國式現代化建設。



另一方面，報告港澳部分內容強調，支持香港發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港長期繁榮穩定。實踐證明，衹有全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，香港才能為發展經濟、改善民生、破解深層次矛盾創造有利條件。



與此同時，國家發展進入新時代，中國式現代化為香港帶來重大機遇。香港應積極對接國家政策和發展要求，加強與內地各省市，特別是粵港澳大灣區城市，在創新研究、高等教育、綠色環保等領域的深入合作，以形成共促高質量發展的合力，貢獻國家以創科創新驅動發展的戰略目標。香港社會各界也應全面瞭解國家最新發展目標和部署，把握新時代下的機遇，在香港由治及興的新征程上發揮更大作為。