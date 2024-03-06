台灣高齡少子化嚴重　藍委鄭正鈐提人工生殖

國發會主委龔明鑫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月6日電（記者 俞敦平）6日上午國民黨“立委”鄭正鈐於經濟委員會中，針對人口政策與少子化問題，向“國發會主委”龔明鑫提出了多項質疑與建議。鄭正鈐特別詢問龔明鑫對於人工生殖的看法，他表示，目前有人在推動單身女性和同性女同志共主家庭，能夠去做人工生殖，他問龔明鑫是否支持這個做法。龔明鑫回答，他支持這個做法，他覺得這也是一個能夠解決少子化問題的方式之一。



鄭正鈐指出，台灣的高齡化情況非常嚴重，從1993年變成高齡化社會之後，只用了25年就變成高齡社會，預計再過7年就會變成超高齡社會。他認為，這個情況比日本走得還要快，牽涉到的問題很多。



鄭正鈐首先質疑“國發會”的人口推估模式是否有問題，因為在2023年的人口出生數已經比“國發會”的低推估值還要低，達到13萬5千人，低於14萬人的低推估值。他認為，這表示“國發會”的推估值與實際情況有落差。



龔明鑫回應，“國發會”的人口推估除了出生的部分，還有移民和死亡的部分，而死亡的部分也有影響。他表示，“國發會”每兩年會檢討一次人口推估模式，並根據最新的數據和趨勢來修正。



鄭正鈐接著提到居家保姆的問題，他認為這是影響年輕人生育意願的一個重要因素。他直接提出一個主張，就是要提高居家保姆的獎助金，從目前的一年一萬兩千元(新台幣)，提高到一個月兩千元。他認為，這樣才能吸引更多的人願意做居家保姆，因為目前的獎助金太低，而且保姆的年齡也跟隨老齡化的趨勢，越來越高。



龔明鑫回應，這個部分應該是“衛福部”的業務，“國發會”可以跟“衛福部”做一些討論，看看怎麼樣提升保姆的人力。他也表示，這個方向是好的，符合少子化對策的目標。