在野黨追問禁團令　綠委蘇巧慧做球給邱太三

陸委會主委邱太三答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）針對蔡政府再祭赴陸“禁團令”，民進黨“立委”蘇巧慧6日要求陸委會多加說明，看不到、摸不到的M503航線“國家利益”，陸委會主委邱太三點頭表示，壓倒的最後一根稻草是M503航線，我們會加強。



在野黨今日緊追觀光禁團令，綠委蘇巧會質詢做球讓邱太三答覆。



蘇巧慧表示，禁止旅行團赴中觀光，衝擊的是50%業務以上以中國為主要業務的旅行社為主，有多少家？“交通部次長”林國顯統計，台灣目前有4038家旅行社，50%以上業務做大陸旅遊的約404家，約10%，2019年疫情前估計陸客來台消費新台幣739億元，台灣人赴陸消費有805億元。



“立法院”內政委員會6日邀請陸委會主委邱太三、“交通部次長”林國顯、“交通部”觀光署副署長周廷彰、民航局副局長林俊良就“赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估”進行專題報告，並備質詢。



蘇巧慧問及，M503航線的變動，是壓倒我們想開放旅行團赴中觀光的最後一根稻草？中國對我開放團客的態度不對等，與M503航線，哪個原因是比較重要的原因？邱太三回應，對等是基本原因，壓倒的最後一根稻草就是M503，兩者都涉及“國家利益”。



蘇巧慧認為，M503航線變動的是看不見的利益，但陸委會比較多討論的是觀光業沒辦法組團赴中，觀光業沒辦法賺到中國的錢，當然影響很大，中國客不來台灣我們賺不到700億元，我們為什麼要讓他們賺800億元？但M503航線的變動對台灣的“國安”飛安影響有多大？陸委會為何沒有多說明一點？



邱太三說，大陸除宣布M503航線外，還有3條東西向的航線，都會增高航班安全，甚至涉及“國安”，特別是大陸又不按照既有默契偏西，我們反應的時間就會被壓縮。



蘇巧慧認為，M503航線被片面變更就是往“台海中線”更加靠近，最後一根稻草，陸委會應多講一點這個看不到、摸不到的“國家利益”。邱回應，我們會加強。