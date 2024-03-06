龔明鑫：金廈事件是意外不應影響到ECFA

“國發會主委”龔明鑫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月6日電（記者 俞敦平))無黨籍“立委”陳超明6日質詢“國發會主委”龔明鑫，陳超明首先提到了金廈海域大陸快艇撞船翻覆事件，指出這件事情到目前都沒有共識，而且兩岸的敵意越來越深，他問龔明鑫如果這樣繼續下去，ECFA會不會被取消，對台灣的經濟影響有多大。龔明鑫回應說，金廈事件是一個意外事件，不應該影響到ECFA的執行。



接著話鋒一轉，陳超明接著問龔明鑫，CPTPP是台灣非常想要進入的一個國際的貿易組織，但是到現在也沒有一點消息，也沒有聯絡，他問龔明鑫有沒有什麼看法，因為這個是非常重要的協議，他說他感覺龔明鑫應主動提這些，是不是因為沒有進展，所以不敢在這邊提。他還提到昨天看新聞，又來一項的基金，“國發會”會準備40%民間準備60%，他要龔明鑫解釋這個內容，讓他瞭解“國發會”的動向在哪裡，是不是有某種目的而為。



看似沒有準備的龔明鑫只好回應會再將資料提供給陳超明，然後表示這些都是為了台灣好，然後請委員多多指教。



陳超明不滿龔明鑫的回答，認為他沒有準備，只是隨口說說，他引用韓國瑜的話說，天有不測風雲，隨時要改變，要龔明鑫加強注意，不要以為沒事，他說他看到龔明鑫跟國際聯繫的關係，第一個就是台美21世紀的貿易倡議，他說這個倡議大概就是台灣配合美方，沒有什麼實質內容，他說龔明鑫最主要的貢獻就是跟英國和歐洲東歐的連結，但是沒有數據，他要龔明鑫提供有多少歐洲人要來台灣融資投資的資料。