高碩泰：台灣對美大選勿選邊、偏聽

前台灣駐美代表高碩泰在座談會上發表看法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）針對美國今年底大選，前台灣駐美代表高碩泰今日在座談會指出，在經過超級星期二之後，拜登與特朗普代表各自政黨參與大選已經沒有懸念。但是之後對大選還是有很多變化，如果兩人在選前因故、因案退選，都是選民心中疑慮。拜登、特朗普領導風格、政見南轅北轍，美國民眾是很很痛苦，要在兩位80歲左右老翁做出決定。他也說，對於台灣來說，大家最擔心就是選邊、偏聽，但這是完全不必要。怎麼對交易型領導人特朗普以及老神在在拜登，都要有因應，不管誰選上都希望可預測性、穩定性得到確保。



高碩泰在蔡英文執政第一任2016年至2020年擔任駐美代表，當時特朗普就是美國總統。



特朗普第一次當選美國總統時，當時就傳出民進黨是壓特朗普的對手希拉里會勝選。



高碩泰表示，近期內拜登政府派團出席520就職大典的成員與層級，是一項重要觀察指標，賴清德的就職演說內容也必受重視。賴蕭政府新上任千頭萬緒，應該預先擬定政策優先順序，但基於台美共享的價值理念、戰略利益、安全合作、經貿連結、護國神山等優勢，可務實開啟與華府在自由開放印太架構下的更多機運，包括密集洽商“國防”所繫的軍購進程，加速完簽貿易架構協議與租稅協定等。



“國策研究院”今天舉辦“金門事件、兩會與美國超級星期二”座談會，分為兩場次。場次一“金門事件與中國兩會”，由“國策研究院”副院長郭育仁擔任主持人，參與與談有淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣師範大學政治學研究所教授范世平、亞太和平研究基金會執行長董立文、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑、台北醫學大學通識教育中心副主任張國城；場次二“美國大選超级星期二”，由“國策研究院”執行長王宏仁擔任主持人，參與與談有台新金控首席經濟學家李鎮宇、“國策研究院”資深顧問、前駐美代表高碩泰、東海大學政治學系教授沈有忠、“中央研究院”政治學研究所助研究員傅澤民、匯理國際政策詢集團董事長譚耀南。“國策研究院”董事長、院長田弘茂出席開幕與閉幕。



高碩泰提及，經過超級星期二黨內初選之後，特朗普與拜登都沒有懸念、老神在在。特朗普掌控共和黨，呈現出保守、保護主義、功利主義，政策、思想與路線會顛覆大家對美國政局路線的認知是很大挑戰。如果兩人因故、因案退選，那兩黨還有沒有其他替代人選，拜登有副總統賀錦麗可以參選，但是特朗普如無法參選，後面有一推人要選。美國今年大選絕對不是衹有美國情勢，還有國際情勢。

