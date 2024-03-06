日月潭船舶上架場啟用　許淑華：確保安全

許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月6日電（記者 方敬為）為便利日月潭遊艇業者保養、修繕，南投縣政府在北岸打造公營船舶上架場，今天啟用，中國國民黨南投縣長許淑華為上架場揭幕，盼由公部門提供平價的船隻上架與修繕服務，減輕遊艇業者負擔，她說，遊客到日月潭喜歡乘船遊湖，藉此可讓船隻安全係數增加，提升日月潭觀光品質，也歡迎海內外旅客多到日月潭乘船觀光，近距離欣賞湖光山色。



日月潭風景區“南投縣船舶上架場”6日舉辦啟用儀式，縣長許淑華、縣府觀光處長陳志賢、民進黨魚池鄉長劉啟帆、日月潭風景區管理處長簡慶發、日月潭遊艇公會理事長王英生、多位縣議員、“立委”等代表共襄盛舉，眾人一同揭牌，並現場見證遊艇上架及下水作業。



許淑華表示，日月潭作為南投縣重要觀光景點，曾獲選“全球百大旅遊目的地”及“綠色旅遊目的地銀質獎”，縣府推動永續觀光旅遊，對於日月潭的船舶產業發展尤其重視，特別強調航行安全，船舶依法要定期上架檢查，平時有異狀也要上架檢查，但由於目前船舶檢查由航港局中部航務中心來執行，長期以來只能在私人上架廠檢修，缺乏合法性與完整性，成本也較高。



許淑華說，縣府為了減輕船舶業者負擔，建造公營上架場，向林務局撥用取得土地約O.57公頃，座落在日月潭北岸前下方，位置隱密不影響整體景觀，感謝日月潭風景區管理處補助建造經費近新台幣5千萬元，打造4軌及2軌上架場各一座，提供不同體型的船舶上架使用。



許淑華表示，上架場已委由南投縣渡船遊艇商業同業公會經營管理，公會能統整業者的需求，結合技術人員，提供專業服務，收費也很平價，目的就是要鼓勵船家有異常就上架檢查，確保每次航行皆安全無虞。