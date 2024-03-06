台電價將上漲　龔明鑫坦承會對物價造成影響

“國發會主委”龔明鑫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月6日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”賴士葆今日於經濟委員會中質詢政府計劃提高電價的合理性與對物價的影響，“國發會主委”龔明鑫承認，提升電價確實會對物價造成影響，台灣過去幾年物價上漲率已經比較高了。



“立法院”經濟委員會今邀請“國發會主委”龔明鑫進行業務報告並備詢。



賴士葆表示，電價上漲已經定案。他引用台電的說法，電價漲11%會導致消費者物價指數（CPI）上升0.2%。他質疑台電與“經濟部”的決策方向，並要求“國發會主委”龔明鑫說明電價漲幅與CPI之間的關係。



龔明鑫回應，他不清楚電價漲幅的詳細方案，但根據過去的經驗，提升電價確實會對物價造成影響，這是事實。他解釋，過去幾年政府對於漲電價的態度是謹慎的，因為過去幾年的物價上漲率已經比較高了。



賴士葆接著批評政府選前不敢漲電價，現在卻拼命要漲。台電今年又要虧損兩千億元，而且原本的資本額3300億元（新台幣）已經增加到五千八百億元。他還提到，台電的核四按照相關規定應該要報廢，因為已經確定不啟動核四，但是核四的投資2800億元卻還放在資產中。他認為，如果把這筆資產拿掉，台電的財務狀況將會更加危急。

