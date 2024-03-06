傳沈榮津任“閣揆”　鄭文燦留任副手機會大

傳出“總統府資政”、前“行政院副院長”沈榮津擔任“行政院長”的呼聲高。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／民進黨賴清德將在5月20日上任，新政府的行政團隊名單引發各界關注。如今傳出“總統府資政”、前“行政院副院長”沈榮津擔任“行政院長”的呼聲高，副院長鄭文燦的留任機會則非常大。



沈榮津1951年生，現年73歲，技職體系出身，從“經濟部”工業局科長，做到副組長、組長、局長，2017接任“經濟部長”，2020擔任“行政院副院長”。賴清德若確定延攔他擔任“行政院長”，主要是打安全牌，淡化政治色彩，可以站在第一線替賴政府擋砲火。



民進黨內多數認為，“行政院長”人選如果是在黨內尋才，青平台基金會董事長鄭麗君、民進黨前主席卓榮泰以及“總統府”秘書長林佳龍三人的呼聲最高，但都未獲證實。昨一度還傳出賴清德嚴令，不准新行政團隊成員名單外洩，否則將“見光死”。但此訊息昨遭民進黨否認，表示賴沒有下這種命令。



根據《菱傳媒》6日報導，對於首任“行政院長”人選，賴團隊原先考量到新“國會”的複雜度，認為應以政治人物為優先，因此包括卓榮泰和林佳龍等人呼聲高。然而，這項思維卻因新“國會”開議而改變，因在野黨“立委”質詢陳建仁的情況，令賴團隊思考，若連陳建仁都被如此對待，由民進黨籍的人士出任“行政院長”恐釀更大衝突。因此，對於院長人事佈局，賴清德轉向無黨籍並淡化政治色彩，朝財經方向思考，佈局經濟“內閣”。



該報導點名沈榮津呼聲高，指賴團隊認為稱沈榮津可從基層做到次長，又是首位從次長真除為部長的人，後又升為“行政院副院長”，顯見其能力絕不是問題。此外，報導稱鄭文燦的留任機會非常大，其靈活度及溝通協調能力，可彌補出身官僚體系的沈榮津彈性、政治人脈不足的弱點。