黃國昌質詢龔明鑫激烈口角　召委主持秩序

民眾黨“立委”黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月6日電（記者 俞敦平）“國發會主委”龔明鑫與民眾黨總召黃國昌6日中午在“立法院”經濟委員會上發生激烈的口角，原因是黃國昌追問“國發會”對於如興和聯合再生兩個投資案的責任與處理。黃國昌指控“國發會”在這兩個案子上決策草率、黑箱操作，造成“國發基金”和台灣投資人的巨大損失，並質疑“國發會”是否有政商關係的嫌疑。龔明鑫則辯稱“國發會”的投資評估過程是嚴謹的，並且有配合“監察院”和檢調的調查，否認有任何不法或不當的行為。



“立法院”經濟委員會今邀請“國發會主委”龔明鑫進行業務報告並備詢。



黃國昌首先提出如興案，他表示他在六年前就開始追查這個離譜到不行的弊案，質疑“國發會”為何要投資一家在做牛仔布代工廠的公司，而且這家公司的財報造假，把錢洗到中國去。他說他當時問過時任“國發會主委”陳美伶，陳美伶回答投資評估過程嚴謹，可遭公信。他要求龔明鑫今天也給出同樣的答案，否則就代表“國發會”的審議機制有問題。



龔明鑫回應說，他們的評估過程是按照所有的案子是一模一樣的，而且後來“監察院”也有來調查，也有給他們建議。



黃國昌接著指出，“監察院”的調查是在出事之後，而他在2018年就一再提醒“國發會”要處理，但“國發會”什麼都沒有做，只是派了代表到董事會，卻沒有阻止如興的財報造假和詐騙投資人。他追問龔明鑫，“國發會”到底處理了什麼，有沒有承認錯誤，有沒有人被追究責任。



龔明鑫回應說，他們後來跟著投保中心提告，並且會用總額來看“國發基金”的獲益，而不是單一案件。



黃國昌再提出聯合再生案，並指這個案子也是一模一樣的情況，“國發會”投資了一家虧損嚴重的公司，而且是由時任“行政院政務委員”張景森牽線，有政商關係的嫌疑。他質疑龔明鑫是否認識聯合再生的董事長，是否跟他吃過飯，是否跟張景森和潘孟安在2020年3月18日在請客樓談過什麼。

