觀察蔣萬安　黃瀞瑩：太保守沒有期待值

民眾黨台北市議員黃瀞瑩。（POP撞新聞提供） 中評社台北3月6日電／中國國民黨台北市長蔣萬安上任一年多，台灣民眾黨台北市議員，有“學姐”之稱的黃瀞瑩6日接受廣播專訪表示，一開始對蔣期待，希望他可以做出不同於國民黨風格的年輕市長。不過經過一年多來觀察，“我覺得他還是太保守、太小心，這樣反而沒有期待值”。



對此，蔣萬安6日上午接受媒體訪問時回應，謝謝議員指教，“我會做自己，持續穩健的推動施政前進，讓台北煥然一新”。



黃瀞瑩今到POP Radio“POP撞新聞”節目接受專訪時透露，自己在從政前當過記者，曾經有機會採訪到還沒擔任“立委”、仍是律師身份的蔣萬安，“我覺得他那個時候比起現在，反而沒有那麼謹慎小心”。可能是接任“立委”、台北市長後，在議會質詢、媒體訪問等，開始有一些包袱。



黃瀞瑩認為蔣萬安很緊張，他可能覺得第一年必須這樣，“我覺得他太保守、太小心”，這樣反而沒有期待值。



黃瀞瑩舉例，蔣萬安許多市政議題怎麼推都推不動，議員強力監督推動社會住宅，蔣最後終於講出任內要完成7000戶，第一年也編了540戶的規劃設計費預算。“他要做是真的做得到的，只是他要不要做而已”。黃瀞瑩說，至於YouBike前30分鐘免費、台北市成立青年局等選前政見，都是國民黨議員在議會保護之下就過了。



另外，民眾黨2026台北市長選戰仍安排黃珊珊出戰？黃瀞瑩說，目前黨的規畫確實如此，自己過年陪黃到士林北投宮廟走走，也有其他人陪黃走遍全台北各區宮廟，地方反應不錯。雖然沒有選台北市長的選舉光環，仍有不少民眾跟她拍照、簽書，因為是民眾黨籍，確實有加溫效果。