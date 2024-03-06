李鎮宇：特朗普巨大灰犀牛　當選對台衝擊大

台新金控首席經濟學家李鎮宇。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）台新金控首席經濟學家李鎮宇今天在一場論壇上指出，美國總統大選目前基本上沒懸念應該就是拜登再度對上特朗普。他指出，特朗普是非常巨大的灰犀牛，雖不見得會發生，一旦當選對我們衝擊非常大。



“國策研究院”今天舉辦“金門事件、兩會與美國超級星期二”座談會，分為兩場次。場次一“金門事件與中國兩會”，由“國策研究院”副院長郭育仁擔任主持人，參與與談有淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣師範大學政治學研究所教授范世平、亞太和平研究基金會執行長董立文、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑、台北醫學大學通識教育中心副主任張國城；場次二“美國大選超级星期二”，由“國策研究院”執行長王宏仁擔任主持人，參與與談有台新金控首席經濟學家李鎮宇、“國策研究院”資深顧問、前駐美代表高碩泰、東海大學政治學系教授沈有忠、“中央研究院”政治學研究所助研究員傅澤民、匯理國際政策詢集團董事長譚耀南。“國策研究院”董事長、院長田弘茂出席開幕與閉幕。



李鎮宇表示，到目前為止基本上沒有什麼懸念，看起來共和黨應該是特朗普初選勝出，從1999年開始，誰贏了南卡誰就當選，特朗普應該會成為共和黨提名人，這場大選是特朗普與拜登兩人參選。但是過去經驗，今年6月提名之後，7月到11月民調會比較準確，因此誰當選還不一定。



他指出，特朗普這次回鍋，有幾個弱點。第一，特朗普已經不是素人，未來參選要看行為，而不只是口號；第二，特朗普在中間選民這部分，支持度特別低，如果沒有取得中間選民認同，特朗普不見得會贏，7月之後會比較明朗；第三，特朗普說看到團結的共和黨，因為討厭你的人，都走了，這樣不見得會贏選戰，這是很大風險，共和黨內有七成是特朗普“死忠選民”，特朗普出來就搖旗吶喊，但是否就會贏大選不確定；第四，特朗普個人不確定性比較大，當選後也會帶來不確定性。



李鎮宇表示，特朗普說要課10%進口關稅，這是抄美國前總統尼克森，曾經發生過尼克森衝擊。尼克森對於進口商品課稅10%，特朗普要做事情跟尼克森的目的一樣。首先是保護主義，創造美國內部就業機會，讓美國產業免於受到國外競爭；第二，利用壓力策略，迫使坐上談判桌與美國談判，過去尼克森就這樣做，特朗普也想做；第三是，經濟民族主義，美國多種族不太可能發展成為民族主義，需要有一個凝聚共識去對付政敵，經濟民族主義是共和黨常用的手法，用經濟去凝聚非常好用，在1971年尼克森宣佈後就稱為尼克森衝擊，這對特朗普來說具有啟發性，特朗普一上來第一季應該就會做，就是會課高關稅，可能就是特朗普衝擊。

