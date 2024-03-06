藍委建議赴陸破冰　邱太三：很願意

藍委張智倫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）兩岸近期因M503航線、禁團令、金門漁船事件，陷入緊張氛圍，缺少輕鬆氣氛，中國國民黨“立委”張智倫6日建議，陸委會主委邱太三、“交通部長”王國材乾脆組一團赴陸旅遊，好好溝通破冰，恢復疫情前兩岸觀光榮景。邱太三笑回，“委員若願組團，我願報名參加”、“對岸若願意讓我去，我不只不排斥，還樂觀其成”。



“立法院”內政委員會6日邀請陸委會主委邱太三、“交通部次長”林國顯、“交通部”觀光署副署長周廷彰、民航局副局長林俊良就“赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估”進行專題報告，並備質詢。



新科藍委張智倫質詢時表示，2019年台灣去大陸的旅客人次230萬人次，大陸來台180萬人次，過去疫情前兩岸旅遊觀光非常順暢，希望盡量恢復疫情前兩岸觀光旅遊。現在到5月底還能組團赴陸旅遊，邱太三、王國材能否組一團到大陸旅遊？有旅遊就有溝通，有溝通就能更順暢地討論如何促進兩岸觀光，願意做兩岸破冰之旅？



邱太三笑說，過去30多年他去大陸快要20次，疫情後他沒到過大陸，委員若願意組團，他願意報名參加。



張智倫認為，“交通部”一直等待陸方善意回應，其實也可以主動出擊，帶著旅遊業者去大陸講交流、講疫情前兩岸觀光頻繁交流，為何疫情後不能？有沒有辦法組團到大陸旅遊、參訪？邱太三說，委員可以先去瞭解一下，對岸若願意讓他去，他不只不排斥，還樂觀其成。