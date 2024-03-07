沈有忠：特朗普參選將加劇中美貿易戰

東海大學政治學系教授沈有忠。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）東海大學政治學系教授沈有忠6日在一場論壇表示，美國大選在超級星期二之後，應該會底定初選態勢。未來進入兩大黨競爭，特朗普一定會用民粹力量，就會打出“中國牌”，中美對抗會提早成形，中美兩國關係形成螺旋加碼惡化。只要特朗普打中國牌，那拜登也會加碼，會強化中美競爭格局，中美貿易戰可能會再度上場。他指出，對賴清德來說，台美關係與兩岸關係都沒有蜜月期，必須要在蔡英文路線上積極佈局。



“國策研究院”6日舉辦“金門事件、兩會與美國超級星期二”座談會，分為兩場次。場次二“美國大選超级星期二”，由“國策研究院”執行長王宏仁擔任主持人，參與與談有台新金控首席經濟學家李鎮宇、“國策研究院”資深顧問、前駐美代表高碩泰、東海大學政治學系教授沈有忠、“中央研究院”政治學研究所助研究員傅澤民、匯理國際政策詢集團董事長譚耀南。“國策研究院”董事長、院長田弘茂出席開幕與閉幕。



沈有忠提到，超級星期二對中美關係影響，對於特朗普是否一定回鍋有底定態勢，現在特朗普民調雖然比較高，但只是參考用，特朗普與拜登民調大約相差5％落差，是很容易逆轉的差距。拜登若連任這個問題，就是謹守規則的政治人物，大家應該會鬆口氣，那就是根據過去四年作法在延續下去。但如果特朗普回歸，那美中關係要提早做因應。



他指出，對美國經濟、地緣政治來說，超級星級二是兩大黨對中意見形成，共和黨與民主黨會各自形成一個意見，但是未來進入黨對黨，特朗普一定會加強民粹化，中國角色就會出現，特朗普會用中國民粹的力量去對抗。一個內部敵人就是拜登，利用中國牌攻擊拜登，外部敵人就是中國、俄羅斯、朝鮮等，但是依照過去特朗普選舉因應，應該會持續打中國牌。



沈有忠表示，這會造成雙層賽局中，中美對抗會提早成形，中美兩國關係會形成螺旋加碼惡化特朗普打中國牌，那拜登會螺旋加碼，特朗普若打出中國惡意牌，會強化中美競爭格局。回到中國議題，這可能仍會是特朗普與拜登“有共識也有競爭”的議題。



他指出，有共識的地方，在於無論是民主黨與共和黨，或是拜登與特朗普，都將加強對中國的壓力。而這個議題成為競爭，在於對中強硬的程度與具體的政策主張。由於中國議題仍是美國選民關注的議題，特朗普已經提出具體主張，若當選將針對所有進口美國的商品徵收10％的進口關稅，對中國進口的商品更是要徵收60％的關稅，甚至更高。對此，拜登政府將可能因應選舉需要，也在後續提出較為強硬的對中政策。拜登雖然可能不會宣布類似特朗普加徵關稅的激進措施，但拜登有可能在多個領域中，增加對中國的限制和壓力，包括資訊安全、電動汽車等議題。

