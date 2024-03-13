仇長根答中評：對台“兩反”鬥爭更加重要

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（中評社圖片） 中評社香港3月13日電（記者 袁曉麥）華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根日前接受中評社記者採訪，就2024年政府工作報告涉台部分予以分析。他表示，今年的涉台論述新增“堅決反對台獨分裂和外來干涉”，極具針對性。把“兩反”（反“台獨”、反干涉）鬥爭提高到極為重要的位置。更高一點看，“兩反”鬥爭是當前中國式現代化建設和發展的兩項重要任務，是維護國家主權、安全和發展利益的重要職責，也是確保兩岸關係和平發展的主要任務。



仇長根表示，此次政府工作報告涉台部分文字雖然衹有短短106字，言簡意賅，但份量極重，內涵極深。重點論述內容可以概括為：強調貫徹對台“總體方略”，堅持一中原則和“九二共識”，堅持“兩反”鬥爭，深化融合發展，推進祖國統一。“不畏浮雲遮望眼，自緣身在最高層”。可以看出，大陸從容應對紛繁複雜的國際和兩岸變局，保持了對台方針政策的“連續性”和“穩定性”；體現了處理兩岸關係的成熟和穩健；彰顯了對解決台灣問題的堅強決心和堅定意志。



“貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”連續三年在政府工作報告中被提及，對此，仇長根表示，對台“總體方略”作為中共二十大作出的重大戰略決策和重要部署，有其“完整性”和“連續性”，全黨、全軍、全社會及各對台工作部門都會認真貫徹落實，台方不能碎片化理解。今年政府工作報告重申“總體方略”，最重要和最具深意的是，在當前風雲變幻的複雜嚴峻情勢下，可以透視出大陸始終堅持“和平統一，一國兩制”的對台方針沒有改變。但“決不承諾放棄使用武力”也沒有改變，充分說明“八字方針”是“總體方略”的核心內容之一。希望民進黨當局認清形勢，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

