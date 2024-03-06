朱立倫：成立退伍軍人委員會　非消滅黃復興

國民黨主席朱立倫主持中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，將通過黨組織改造方案，黨主席朱立倫表示，未來黨中央會成立“退伍軍人服務工作委員會”，簡稱“黃復興工作委員會”，組發會之下會設“退伍軍人部”，各地方也會有退伍軍人工作委員會與退伍軍人工作組，原本黃復興黨部在各縣市的支黨部，將與一般縣市黨部進行整併。



朱立倫強調，黃復興黨部改革方案最重要的就是讓黃復興功能可以持續、精進並擴大，他強調，黃復興的名稱被保留下來，重要幹部也被留用，但他要求要擴大服務，在各地方結合縣市黨部，大家不分彼此，都在縣市黨部主委以及由原黃復興支黨部主委擔任的縣市黨部副主委指揮下，統一服務黨員，也要把退伍軍人的新世代拉進來支持國民黨，絕對不是要消滅黃復興。



朱立倫在今天下午的中常會上，特別針對黃復興黨部的改造方案做出以上說明。



朱立倫指出，成立“退伍軍人部”的目的，是發覺近幾10年來退伍軍人絕大部分都不是國民黨黨員，衹有少部分的人加入黃復興黨部。未來國民黨要透過“退伍軍人部”連結所有的退役軍人社團，不管是校友會或同學會，讓大家一起支持國民黨，這就是黨內共同討論出來的精進方案。



朱立倫說，黃復興幹部會留用並擴大服務，以達到整合戰力的效果，這是和黃復興很多同仁討論出的精進方案，絕對不是消滅黃復興，而是讓國民黨組織更強大精進團結。