朱立倫：漁船案用同理心、人道協調才能解決

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）針對214漁船事件，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，面對這樣的意外事件，如果用同理心、人道角度來溝通協調，什麼問題都能解決。但如果沒辦法將心比心，無法以人道做出發，無法溝通協調，就會形成今天的惡意螺旋。



朱立倫也批評，如果連國民黨副主席夏立言訪陸，希望降低兩岸敵意，表達哀悼或人道立場，都會被民進黨惡意扭曲跟攻擊，國民黨“立法院”黨團要求行政部門能妥適依情依理依法解決問題，也會被民進黨惡意抹紅，他不知道民進黨是要製造問題，還是要解決問題。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中針對漁船事件造成金廈海域緊張氣氛一事表達看法，也請前天剛從大陸訪問回來的夏立言說明此行的成果。



夏立言指出，此行他除了向台商拜年，也報告朱立倫的改革方向，獲得台商熱烈支持，台商們希望國民黨繼續扮演兩岸間的安定力量，同時希望透過“立法院”多數黨的力量，能對民進黨的作為有效制衡，同時重新檢討不當的法令，並希望有機會邀請國民黨年輕有戰力的“立委”或縣市議員到大陸與台商多溝通聯繫。



夏立言表示，國民黨會繼續與大陸各地台協保持溝通，不會因為外界阻撓就終止，未來他與大陸事務部也還是會繼續到大陸訪問。



夏立言也說，國民黨是與對岸有效溝通的聯繫管道，在目前兩岸關係緊張情勢下，這個管道非常重要，希望能加強互動互訪，發揮力量。



對於漁船事件，夏立言強調，他沒有取悅或附和任何人，對於民進黨批評國民黨，他感到不恥，國民黨做為最大反對黨，有責任義務監督政府施政，而國民黨也會繼續加強與對岸的合作互動對話，確保台海局勢穩定。