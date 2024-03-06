國民黨整併黃復興黨部　張亞中14字回應

孫文學校總校長張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／針對中國國民黨將裁撤軍系黃復興黨部，孫文學校總校長張亞中以14字悼文回應此事：“炎黃子孫已成空，復興中華一場夢。”他強調，這是一個路線的抉擇，而不只是一個單位的裁撤與否。當黨中央已經鐵了心奉行“親美遠中”的路線時，便已經沒有黃復興存在的意義。



國民黨主席朱立倫在今天下午的中常會上特別說明黃復興黨部的改造方案。他說，未來黨中央會成立“退伍軍人服務工作委員會”，簡稱“黃復興工作委員會”，組發會之下設“退伍軍人部”，原本黃復興黨部在各縣市的支黨部，將與一般縣市黨部進行整併。黃復興的名稱被保留下來，重要幹部也被留用，但需擴大服務。



張亞中指出，做為基層的黃復興黨員，家父臨終前對黃復興的沒落，曾不禁發出了這樣的感嘆，他借助王維老將行的句子說：“自從棄置便衰朽，

世事蹉跎成白首。”那時，他便已預見了黃復興的命運。



張亞中強調，這是一個路線的抉擇，而不只是一個單位的裁撤與否。當黨中央已經鐵了心奉行“親美遠中”的路線時，便已經沒有黃復興存在的意義。黃復興的存在，象徵著國民黨的中國魂、民族魂依舊存在，黃復興的裁撤意味著什麼當然就清楚了。

