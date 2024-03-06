鄭栅潔：5%經濟增長是奮力一跳能實現的目標

國家發展和改革委員會主任鄭栅潔（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電 （記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會6日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行。國家發展和改革委員會主任鄭栅潔在回答記者提問時表示，今年將5%左右作為中國經濟增長預期目標，是黨中央、國務院在綜合平衡基礎上兼顧當前和長遠、需要和可能提出的，是經過科學論證的。這一目標符合“十四五”規劃的年度要求，與經濟增長的潛力基本匹配，是一個積極向上、奮力一跳能夠實現的目標。



鄭栅潔說，形勢形勢，既要看“形”、又要看“勢”。一是看“形”，2023年中國經濟發展主要預期目標圓滿完成，“穩”“進”“好”特徵突出。可以從“三個新”來看。第一個“新”是從總量指標看，經濟恢復回升又有新成效。經濟增長方面，去年前低中高後穩，全年增長5.2%，比上年提高2.2個百分點。就業方面，城鎮調查失業率為5.2%，比上年下降0.4個百分點。國際收支方面，年末外匯儲備規模為3.24萬億美元，比上年末增加1103億美元。



第二個“新”是從結構指標看，經濟結構調整又有新進展。高技術製造業投資增長9.9%，比製造業整體投資增幅高3.4個百分點。高技術服務業投資增長11.4%，比服務業整體投資增幅高11個百分點。服務業增加值增長5.8%，比經濟增幅高0.6個百分點。



第三個“新”是從質量指標看，經濟發展質量又有新提升。科技創新方面，研發經費投入3.3萬億元，強度達2.64%，比上年提高0.08個百分點，同時重大創新成果不斷湧現。新動能方面，去年中國新能源汽車產銷量達950萬輛，增速超過35%；鋰電池產量增長25%；光伏電池產量增長54%；“新三樣”出口增長近30%，其中新能源汽車出口120多萬輛，增長77.6%，出口量穩居全球首位，帶動新車出口數量躍居世界第一。生態環境方面，主要污染物排放量繼續下降，生態環境質量穩中改善。安全發展方面，經濟安全保障有力，有效克服“爛場雨”、洪澇等災害影響，通過擴大面積、提高單產，糧食產量再創歷史新高、達到1.39萬億斤，重點領域風險防範化解穩步推進。



二是看“勢”，2024年中國經濟發展的有利條件強於不利因素，經濟回升向好態勢將進一步鞏固和增強。不論是從經濟發展的短周期還是長周期看，我們都有強有力的支撐，具體可以從4個方面來看。第一，發展基礎更為堅實。新發展格局正在加快形成。中國經濟規模已超過126萬億元，我們擁有超大規模市場，城鄉區域等進一步協調發展也帶來了巨大的市場潛力和發展潛能。我們還將持續改善提升營商環境，不斷擴大高水平對外開放，這既有利於進一步暢通國內大循環，也有利於促進國內國際雙循環，這既為國內投資者提供了很多的發展機會，也為有眼光的跨國企業、國際資本提供了巨量的商機。高質量發展正在全面推進。中國擁有完整的產業體系，高素質人力資源十分豐富，軟硬件基礎設施網絡更加完善，創新能力快速提升，新動能迅速形成並加快壯大，經濟抗衝擊能力和韌性持續增強。全面深化改革向縱深推進，發展內生動力活力不斷增強。這些都為短期鞏固經濟回升態勢、長期發展向好進一步打牢打實了基礎。