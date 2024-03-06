沈榮津林佳龍任“閣揆”？潘孟安：子虛烏有

潘孟安受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）賴清德將於520上任，最近傳出很多人事消息。賴清德競選總幹事、前屏東縣長潘孟安今天受訪說，最近很多人事消息都是捕風捉影、子虛烏有，他代表賴清德出面說明，目前還是期待在蔡英文帶領下，“行政院長”陳建仁穩健執政下，“國會”方面進行業務報告、總質詢中，賴清德當選人並沒有徵詢、約詢相關人事佈局。



賴清德今天在民進黨中執會特別說明，希望大家不要再討論人事，要全力支持現任“行政院長”陳建仁帶領的“閣員”做事。民進黨中常委、新系“立委”賴瑞隆中執會後受訪說，剛剛會中賴清德特別提到，目前人事臆測都是錯誤且不需要，陳建仁“內閣”都還在施政中，希望不要影響現在的施政。



傳出賴清德在黨務報告中對最近的人事消息下封口令。潘孟安今天出席民進黨中執會，特別從大門走出來回應相關議題。



他說，他奉行賴清德之命，北上開中執會。蔡英文、賴清德都是同一政黨，不像8年前520前要定調、要徵詢，目前因為是同黨，且“立院”還在進行當中，賴清德並沒有徵詢、約詢各個部會人事。其次，也沒有中常會、執會下封口令，這都是道聽塗說、子虛烏有、捕風捉影、看圖說故事。目前還是期待在蔡英文帶領下，陳建仁穩健執政下，“國會”進行業務報告中，賴清德當選人沒有徵詢，目前沒有安排。



潘孟安也否認前“行政院副院長”沈榮津、“總統府”秘書長林佳龍等人將出任“閣揆”的說法，若有新的人選、會對外公布，現在應讓政府好好做事，“國政”穩定最重要。



傳出你是“總統府”秘書長人選？潘孟安表示，他現在都在屏東、子虛烏有。



至於何時會徵詢？他表示，適當時候賴主席會公布，現階段都沒有。“副總統”當選人蕭美琴會參與討論嗎？他表示，這個他就不知道，蕭美琴有關心的議題，賴蕭會內部討論。



也有人點名你選高雄市長人選？潘孟安尷尬笑說，高雄人才濟濟這麼多，太會看圖說故事。



媒體追問你有意願嗎？潘也說，目前沒有這個規畫，目前等四、五月芒果採收期。