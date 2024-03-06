鄭栅潔：超長期特別國債既利當前又惠長遠

國家發展和改革委員會主任鄭栅潔（中评社 海涵摄） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會今日召開。國家發展和改革委員會主任鄭栅潔表示，發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，是黨中央、國務院著眼強國建設、民族復興戰略全局，作出的一項重大戰略決策部署，既利當前、又惠長遠。



有記者提問，今年發行的超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。這個政策的出台主要是出於哪些因素考慮？下一步政策將如何見效落地？今年在加大有效投資方面還有哪些重要舉措？



鄭栅潔表示，今後幾年連續發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，是黨中央、國務院著眼強國建設、民族復興戰略全局，作出的一項重大戰略決策部署，既利當前、又惠長遠。也就是說，既可以拉動當前的投資和消費，又能打下長期高質量發展的基礎。這可以從三個方面來分析。



第一，從出台背景看，這是應對國際環境深刻變化、牢牢把握發展主動權的必然要求，也是統籌發展和安全、扎實推動高質量發展的現實需要。我們要集中力量、加大攻堅，持續用力、久久為功，為加快推進中國式現代化、如期實現第二個百年奮鬥目標夯實根基。



第二，從主要投向看，按照問題導向、精準突破、系統集成、協同高效的原則，聚焦強國建設和民族復興進程中的大事難事。初步考慮，將重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高質量發展等領域建設。這些領域潛在建設需求巨大、投入周期長，現有資金渠道難以充分滿足要求，亟需加大支持力度。



第三，從工作安排看，國家發改委正在會同有關方面，抓緊制定形成具體行動方案，按程序報批後啟動實施。我們將運用改革辦法和市場化舉措，統籌好硬投資和軟制度建設，一手抓好重點項目建設，強化項目和資金監管，一手推動配套政策出台實施，強化政策的跟蹤落實，高質量推動這項重大舉措落地見效。