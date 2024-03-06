工商協進會吳東亮：核電應從科學角度去談

工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）台灣4月將漲電價，民進黨2025非核家園主張，再度引發熱議。工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮6日表示，還是要從科學的角度去切入談。另外對未來賴清德政府的期待？吳東亮說，希望能讓台灣經濟發展更好，工商協進會盡力做政府與業界的橋樑。



工商協進會在君品酒店舉行理監事聯席會議程序，邀請中國國民黨台北市長蔣萬安專題演講“投資台北商機無限”，現場企業界大老雲集。吳東亮接受媒體聯訪。



關於電價將調漲，“經濟部”擬推設備汰舊，吳東亮說，這是好事，讓浪費電的設備能夠節電，他認為從宏觀角度看，沒人希望電價調升，成本高漲、是讓台電虧損，關於電與能源政策，大家就好好來談，業界希望電不只要供應，還要穩定、低碳、價格合理，要有很多的配套方案，大家可持續審視此問題，讓民眾更安心。



吳東亮說，工商協進會會與有關單位溝通，比方協進會也與日本九州電力公司辦活動論壇交換意見，提供建議。



媒體問，民進黨擁抱非核家園的神主牌，能源政策要怎麼談？吳東亮說，過去大家都談了很多，而這是科學問題，要從科學的角度切入，大家才有共同看法。媒體追問，工商協進會不排除核能發電選項？吳東亮僅說，都可檢討。



媒體問，賴清德政府5月20日將上任，面對通膨、電價挑戰等，經濟還樂觀嗎？吳東亮說，內外要穩定，現在全世界都在變化，比如台股飆高到1萬9000多點，全世界美國、日本、歐洲也都有波動，日本也有賺，股市是指標，全世界對今年的經濟比較樂觀正面，而台灣這2年是重AI，對於台灣未來經濟可期，他還是審慎樂觀看待。



吳東亮說，協進會也有提出期待，希望台灣經濟更好發展，協進會努力當政府與業界橋樑、台灣與世界的橋樑。



最後媒體問對於印度移工來台的看法？吳東亮說，當然樂觀其成，大家都講台灣缺工，移工能補足台灣勞工不足，不是取代台灣勞工，這都要滾動式檢討，照顧台灣勞工照顧要用好的經濟政策。