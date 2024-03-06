藍佛安談今年財策：適度加力、提質增效

財政部部長藍佛安(中评社 海涵摄) 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會6日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行。財政部部長藍佛安在談到2024年財政政策的新特點時表示，適度加力、提質增效，是今年財政政策的基調和特點。



藍佛安表示，科學有效的宏觀調控，是實現經濟社會平穩健康發展的重要保障。黨中央決定，2024年要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策；積極的財政政策要適度加力、提質增效。這是黨中央從戰略和全局高度，審時度勢、綜合考量作出的重大決策部署。這樣安排，既錨定高質量發展這一全面建設社會主義現代化國家的首要任務，又充分考慮了當前經濟發展面臨的機遇挑戰；既保持了宏觀政策連續性和穩定性，又適當加強了相機調控、精準調控，十分正確、非常必要。在此基礎上，政府工作報告對實施積極的財政政策進一步作出全面安排和部署，財政部門將認真抓好貫徹落實。



藍佛安說，適度加力、提質增效，是今年財政政策的基調和特點。適度加力，主要是統籌運用各類財政政策工具，適度擴大財政支出規模，落實稅費優惠政策，促進高質量發展。可以從三個方面來把握：第一，財政支出強度總體擴大。今年的赤字率按3%安排，繼續保持較高水平，赤字規模達到4.06萬億元。同時，統籌各類財政資源，加大支出強度，全國一般公共預算支出達到28.5萬億元，比上年增加超過1萬億元，強化國家重大戰略任務財力保障，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



第二，政府債券規模明顯增加。新增地方政府專項債券3.9萬億元，新增發行超長期特別國債1萬億元，這兩項加起來達到4.9萬億元。此外，2023年四季度增發的1萬億元國債，大部分都在今年使用。這些都是實打實的政府支出，能夠帶動和擴大社會有效投資，更好支持重點領域鍛長板、補短板，激活經濟發展動能，促進高質量發展和經濟轉型升級。