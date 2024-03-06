王文濤：商務部將舉辦各式活動促進市民消費

商務部部長王文濤（中评社 海涵摄） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會今日召開。商務部部長王文濤表示，未來一段時期，服務消費的空間和潛力還很巨大，將突出重點品類、節慶時令，指導各地開展豐富多彩、形式多樣的特色活動，持續釋放消費潛力。



有記者問，在2023年消費對於我國經濟增長的貢獻率達到了82.5%，在新的一年裡，商務部對於擴大消費以及激發有潛能的消費，還將採取哪些措施？



王文濤表示，消費去年對經濟增長貢獻率達到了82.5%，去年我國消費市場應該說總體穩步恢復，全年社會消費品零售總額達到了47.1萬億元，同比增長7.2%。特別是今年春節，大家可能都關注到了，根據我們商務大數據監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長8.5%，示範步行街的客流量、營業額同比增長32.9%和36.1%。春節正如很多老百姓說的，是紅紅火火過大年。大家還關注到了，春節期間，商務部會同5個部門開展了“全國網上年貨節”活動，目的就是方便老百姓不僅在線下過年，在線上也能過年。一些國貨潮品、服飾首飾受到了熱捧，線上銷售增長了兩倍多。網上年貨節已經連續舉辦了4年，已經成為年味特色濃厚、廣受消費者喜愛的品牌活動。這也是我們今年要搞的一系列活動“消費促進年”的首場活動。接下來，我們將突出重點品類、節慶時令，指導各地開展豐富多彩、形式多樣的“消費促進年”系列特色活動，持續釋放消費潛力。



王文濤亦表示，今年促消費，可能大家還會關注我們要做的兩個重點工作，我在這裡也介紹一下。一是推動汽車、家電、家裝廚衛等消費品以舊換新，再有一個就是提振服務消費。先談談消費品以舊換新工作。我國的汽車、家電、家裝市場綜合體量大，相當一部分產品使用年限較長，能耗排放較高，有的因為長期使用，還存在著一定的安全隱患。應該說，潛在更新需求進入了集中釋放期。比如，在用國三以及以下排放標準的乘用車超過1600萬輛，其中車齡15年以上的超過700萬輛；平均每年約有2.7億台家電按標準來說超過了安全使用年限。推動消費品以舊換新，既是增強當前經濟增長動力、鞏固回升向好的有力舉措，也是推動高質量發展的長遠之策。當然我這裡要強調，以舊換新是要建立在消費者的自願基礎上。對於這項工作，習近平總書記在中央財經委第四次會議上作出了重要部署，上周國務院常務會議審議通過了工作方案，我們將認真抓好落實。總體思路是堅持以市場為主，通過政策支持和引導，充分調動各方積極性，形成“去舊更容易、換新更願意”的有效機制。



王文濤亦表示，近幾年，我國的服務消費快速發展，2013年到2023年，居民人均服務性消費支出占比從39.7%提升到45.2%，提高了5.5個百分點。未來一段時期，服務消費的空間和潛力還很巨大。下一步，我們將會同有關部門，重點從三個方面推進服務消費工作。一是加強統籌，構建“1＋N”工作體系。所謂“1”就是要統籌制定綜合性文件，明確未來一段時期擴大服務消費的目標任務和重點舉措。所謂“N”就是圍繞若干不同領域，從行業促進、政策支持、要素保障、環境優化等方面出台“N”個政策文件和具體舉措。二是擴大服務領域開放，豐富服務消費供給。推動放寬電信、醫療等服務業領域的市場准入，用好國內國外兩個市場兩種資源，持續擴大服務供給。三是搭建平台載體，創新服務消費場景。開展“服務消費季”“中華美食薈”等系列活動，促進商旅文體健等業態融合發展，更好滿足群眾個性化、多樣化、品質化的服務消費需求。



（後援記者段曉魯；實習記者：孫禕璠）