潘功勝：中國的貨幣政策工具箱依然豐富

中國人民銀行行長潘功勝（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會6日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行。中國人民銀行行長潘功勝在談到貨幣政策還將如何支持經濟回升時表示，我國的經濟回升向好，高質量發展扎實推進，但是國內外的形勢依然複雜多變，需要發揮政策合力，加大宏觀調控的政策力度。中國的貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策仍有足夠空間。在貨幣政策的調控中，將更加注重平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡和外部均衡的關係，強化逆周期和跨周期調節，著力提振信心、穩定預期、穩定物價，為經濟運行發展營造良好的貨幣金融環境。



潘功勝表示，主要有幾方面的考慮：一是在總量上保持合理增長。去年人民銀行兩次調低存款準備金率，每次是0.25個百分點；今年2月5號又降低了存款準備金率0.5個百分點，這0.5個百分點就是一次性釋放長期限流動性1萬億元。目前，整個中國銀行業的存款準備金率平均是7%，後續仍然有降准空間。潘功勝說，我們將綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕，支持社會融資規模和貨幣信貸總量穩定增長、均衡投放，實現社會融資規模、廣義貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。



二是在價格上將繼續推動社會綜合融資成本穩中有降。潘功勝說，2023年我們兩次降息，並且降低存量按揭貸款利率，引導主要銀行下調存款利率，今年2月份又引導5年期以上貸款市場報價利率降低0.25個百分點。大家知道，5年期以上的貸款報價利率是個人按揭和中長期投資的貸款定價基準，這些將有力促進降低社會融資成本，支持投資和消費。我們將把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為貨幣政策的重要考量，統籌兼顧銀行業資產負債表健康性，繼續推動社會綜合融資成本穩中有降。



三是在結構上要更加注重提升效能。進一步提升貨幣政策對促進經濟結構調整、轉型升級、新舊動能轉換的效能。我們將設立科技創新和技術改造再貸款，繼續實施支持碳減排再貸款，發揮好結構性貨幣政策工具的激勵帶動作用，引導金融機構科學評估風險，約束對產能過剩行業的融資供給，更有針對性地滿足合理消費融資需求。盤活存量金融資源，著力提升資金的使用效率。