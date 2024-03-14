包承柯答中評：報告為對台工作指明方向

上海東亞研究所副所長包承柯（中評社資料圖） 中評社香港3月14日電（記者 袁曉麥）上海東亞研究所副所長包承柯接受中評社專訪，對今年兩會《政府工作報告》的涉台段落進行分析解讀。包承柯認為，今年政府工作報告中重申堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉的立場，體現了黨中央對台工作的一貫方針和決心。在台灣地區領導人即將更迭之際，這一表態傳遞了明確信號，為新形勢下對台工作指明了方向。



3月5日上午，國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大二次會議作政府工作報告。今年《政府工作報告》涉台內容提到：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。



包承柯表示，在今年的對台工作會議上，全國政協主席王滬寧強調了“團結島內愛國統一力量”的重要性，這是從前沒有特別強調過的。他認為，這一論述體現了黨中央在新時期黨解決台灣問題總體方略上的一個重要發展，即從口號上、政治方向上明確了團結島內統一力量。李強總理在報告中再次強調新時期解決台灣問題總體方略，另一方面也是要團結海內外支持統一的力量，以推進國家統一大業，完成時代賦予我們的重要使命。

