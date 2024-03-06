鄭栅潔：將推動設備更新及消費品以舊換新

國家發展和改革委員會主任鄭栅潔（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會今日召開。國家發展和改革委員會主任鄭栅潔表示，推動大規模設備更新和消費品以舊換新是一項系統工程，做好這項工作要打好政策組合拳，將會同有關方面，加大財政、金融、稅收等政策支持力度，強化用地、用能等要素保障和科技創新支撐，扎實推進經濟高質量發展。



有記者問，我國對大規模設備更新和消費品以舊換新作出部署，請問發改委將在哪些領域採取哪些舉措來推動這項工作？



鄭栅潔表示，推動大規模設備更新和消費品以舊換新，是黨中央、國務院著眼於高質量發展大局作出的重大部署，既能促進消費、拉動投資，也能增加先進產能、提高生產效率，還能促進節能降碳、減少安全隱患，既惠民、又利企，一舉多得。這是一個重大利好。以設備為例，去年，中國工業、農業等重點領域設備投資規模約4.9萬億元，隨著高質量發展深入推進，設備更新需求會不斷擴大，初步估算將是一個年規模5萬億以上的巨大市場。再看耐用消費品，去年底中國民用汽車保有量達到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調等主要品類家電保有量超過30億台，汽車、家電更新換代也能創造萬億規模的市場空間。巨大市場空間帶來巨大發展機遇，大有可為。按照黨中央、國務院決策部署，近期，國家發改委會同有關部門研究制定了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，重點將實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升“四大行動”。



第一，實施設備更新行動。重點將聚焦工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等7個領域，這些領域設備更新換代需求巨大。以工業為例，中國是製造業大國，很多設備保有量位居全球第一，去年末規模以上工業企業資產已超過160萬億元，隨著新型工業化深入推進，對於先進設備的需求還在不斷增長，我們將圍繞節能降碳、超低排放、安全生產、數字化轉型、智能化升級等方向，推進重點行業設備更新改造。同時，我們將結合推進城市更新、老舊小區改造，分類推進建築和市政基礎設施領域設備更新，支持交通運輸設備和老舊農業機械更新，推動教育、文旅、醫療等領域設備更新升級，帶動更多先進設備的生產和應用。



第二，實施消費品以舊換新行動。剛才講到了，中國汽車、家電等耐用消費品保有量巨大，廣大群眾對於更高質量、更智能、更綠色、更具個性化的消費品需求也在日益增長，每年都有很大的更新需求。我們將開展汽車、家電、家居等耐用消費品以舊換新，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車，鼓勵支持消費者以舊家電換購節能家電，大力支持推進居家適老化改造。



第三，實施回收循環利用行動。廢品是放錯位置的資源。以鋼鐵為例，去年中國回收利用廢鋼鐵約2.6億噸，保障了20%以上的粗鋼生產需要。我們要加強回收循環利用，這對推動發展方式綠色轉型、增強資源安全保障能力都具有重要意義。我們將落實全面節約戰略，建立健全回收利用體系，加強“換新＋回收”等新模式發展，暢通資源循環利用鏈條。



第四，實施標準提升行動。標準是一個行業發展、一個產品升級的重要牽引。推動大規模設備更新和消費品以舊換新，要用好標準這個“指揮棒”。我們將對標國際先進水平，結合產業發展實際，統籌考慮企業承受能力和消費者接受程度，發揮節能降碳、環保、安全、循環利用等標準的牽引作用，該制訂的制訂，該修訂的修訂，推動更多中國產品設備向高端化、智能化、綠色化發展。推動大規模設備更新和消費品以舊換新是一項系統工程，做好這項工作要打好政策組合拳。我們將會同有關方面，加大財政、金融、稅收等政策支持力度，強化用地、用能等要素保障和科技創新支撐，深入實施“四大行動”，把實事辦好、好事辦實，扎實推進經濟高質量發展。