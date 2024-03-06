中評社香港3月6日電／日本東京股市兩大股指6日繼續小幅調整。日經225種股票平均價格指數收盤下跌0.02%，東京證券交易所股票價格指數上漲0.39%。



據新華社報導，受隔夜紐約股市三大股指下跌拖累，日經股指6日早盤低開超過300點，日內總體呈震盪回升走勢。



至收盤時，日經股指下跌6.85點，收於40090.78點；東證股指上漲10.74點，收於2730.67點。



從板塊來看，東京證券交易所33個行業板塊中，礦業、纖維製品等26個板塊上漲，精密機器、電氣產品等7個板塊下跌。

