】 【打 印】 
東京股市小幅波動
http://www.CRNTT.com   2024-03-06 16:16:02


　　中評社香港3月6日電／日本東京股市兩大股指6日繼續小幅調整。日經225種股票平均價格指數收盤下跌0.02%，東京證券交易所股票價格指數上漲0.39%。

　　據新華社報導，受隔夜紐約股市三大股指下跌拖累，日經股指6日早盤低開超過300點，日內總體呈震盪回升走勢。

　　至收盤時，日經股指下跌6.85點，收於40090.78點；東證股指上漲10.74點，收於2730.67點。

　　從板塊來看，東京證券交易所33個行業板塊中，礦業、纖維製品等26個板塊上漲，精密機器、電氣產品等7個板塊下跌。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：